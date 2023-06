Serge verkostet: Aultmore mal Zwei

Es gibt nicht viel zu sagen und nicht viel hinzuzufügen, heißt es heute in der Einleitung auf Whiskyfun. Deshalb, auch von uns nur kurz und knapp: Serge Valentin verkostet zwei unabhängige Abfüllungen der Speyside-Brennerei Aultmore. Einmal aus der Discovery-Reihe von Gordon & MacPhail, einmal aus dem Hause Infrequent Flyers, eine Abfüllung mit einem deutlichen Einfluss des Fasses. Im Ergebnis: Eine gute Abfüllung, die hält, was sie auf dem Label verspricht, und eine exzellente mit einem eigenen Stil. In Punkten sieht die Session so aus:

Abfüllung Punkte

Aultmore 10 yo ‚Discovery‘ (Gordon & MacPhail, bourbon cask, +/-2021) 82 Aultmore 12 yo 2010/2023 (55.7%, Infrequent Flyers, independentspirit.de, ruby Port hogshead, cask #6351, 325 bottles) 85