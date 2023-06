Die Geschichte von The Macallan als Live-Theater findet eine Fortsetzung

Vor zwei Jahr durften wir erstmals (und auch gleichzeitig letztmalig) über The Macallan Estate Pioneers Experience berichten. In einer Theateraufführung, gekoppelt an eine Destillerie-Tour, nahm The Macallan ihre Besucher mit in das frühe 18. Jahrhundert, als Captain John Grant die spirituelle Heimat von Macallan, das Easter Elchies House, erbaute. In diesem Jahr wird The Macallan Estate Pioneers Experience fortgesetzt, allerdings wird eine andere Geschichte erzählt. Im Mittelpunkt steht diesmal Janet Harbinson, bekannt als „Nettie“. Ihr Ehemann Alexander, der damals die Brennerei leitete, verstarb im Jahr 1918. Nettie übernahm nach seinem Tod die Leitung der Brennerei und hielt so das Unternehmen am Laufen.

The Macallan Estate Pioneers Experience startet am Freitag, den 7. Juli und läuft bis Sonntag, den 23. Juli 2023. Den Gästenwerden unterwegs ausgewählte Tropfen von The Macallan serviert, die Reise durch die Geschichte wird mit einer Tour durch die Whiskyproduktion abgerundet. Im Rahmen des dreistündigen Events erkunden die Gäste Bereiche der Macallan Distillery, die normalerweise nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind, darunter Warehouse No 7, eines der ältesten Lagerhäuser von The Macallan.

Das Macallan Estate Pioneers Experience kostet £80 pro Gast und läuft an ausgewählten Tagen von Freitag, 7. Juli, bis einschließlich Sonntag, 23. Juli. Alle Erlebnisse müssen im Voraus beim Team von The Macallan Estate gebucht werden. Mehr Infos finden Sie unter www.themacallan.com/en/the-macallan-estate-pioneers-experience.