Die Geschichte von The Macallan als Live-Theater

Die Speyside-Destillerie The Macallan bewies in den letzten Jahren mehrmals, dass sie es versteht, sich und ihre Abfüllungen gekonnt in Szene und in den Fokus zu setzen. Auch mit ihrem neuesten Projekt scheint sie dies zu bestätigen. The Macallan Estate Pioneers Experience ist eine Destillerie-Führung gepaart mit einer im wahrsten Sinne des Wortes theatralischen Reise durch die Geschichte der Brennerei. Ab dem 11. September und für eine Dauer von vier Wochen versetzt The Macallan zweimal täglich seine Besucher in die Zeit, als Captain John Grant im frühen 18. Jahrhundert die spirituelle Heimat von Macallan, das Easter Elchies House, erbaute. Es folgt ein Picknick-Mittagessen am River Spey mit den Pionieren Roderick Kemp, der 1892 die Macallan Distillery übernahm, und seiner Frau Katherine.

The Macallan Estate Pioneers Experience kann über die Website der Brennerei gebucht werden und kostet £70 pro Person. Eine Experience ist auf 12 Personen beschränkt, die alle über 18 Jahre alt sein müssen. Buchungen sind bis zu 24 Stunden im Voraus möglich.