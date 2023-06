Lochlea mit sehr guten Umsatzzahlen

Sehr zufrieden mit den Umsatzzahlen des vergangenen sowie laufenden Jahres zeigt sich David Ferguson, kaufmännischer Leiter bei der Lochlea Dsitillery, gegenüber The Spirits Business. Mehr als 6 Millionen Pfund (knapp 7 Millionen €) betrug die Investition in die Gründung der Lochlea Distillery, im August 2018 begann die Brennerei mit der Destillation. Der erste Whisky wurde im Januar 2022 auf den Markt gebracht, es folgten Our Barley und die vier jährlichen saisonalen Abfüllungen, die Seasonal Releases mit Sowing, Harvest, Fallow und Ploughing. Ihren prognostizierten Umsatz konnte die Brennerei im Jahr 2022 verdoppel (benennt die Umsatzzahlen allerdings nicht konkret), im laufenden Jahr liegen diese „leicht über“ ihren Zielen.

Im Verlauf des Gesprächs mit The Spirits Business geht David Ferguson auf die weiteren Perspektiven und Ziele der Lowland-Destillerie ein. Derzeit ist die Brennerei in der Lage, jährlich 200.000 Liter Alkohol zu produzieren. Und kann das mit dem bestehenden Setup erweitern, wie er es formuliert. In Zukunft wird es auch einen Whisky mit einer Altersangabe geben.

“If we get to 10 years and find the whisky is incredible, then perhaps that will become part of the core range. But maybe it won’t be, or there’s not quite the volume we need. We don’t necessarily know how some of these casks will turn out; it will all come down to the quality of the liquid and bottling whisky when the time is right.”