Annandale Distillery auf AirBnB: Kurzurlaub und Tag in der Brennerei um 480 Pfund – momentan nur für UK-Gäste

Ein Kurzurlaub bei der Annandale Distillery in den schottischen Lowlands gewünscht? Sollte es die Pandemie-Situation irgendwann einmal zulassen, können Sie, vorausgesetzt, die Brennerei öffnet dieses Angebot nach Ende der Quarantäneregeln auch für EU-Gäste, über AirBnB bei der Destillerie ein in der Nähe gelegenes Cottage für zwei Personen und dazu einen Tag in der Destillerie buchen, an dem Sie in das Handwerk des Brennens eingeführt werden – und das für insgesamt 480 Pfund (darin ist die Anreise natürlich nicht inbegriffen).

Annandale Distillery. Bild: Petra Milde

Was erwartet die Gäste? Sie sind einen Tag lang von der Anlieferung des gemälzten Getreides bis zum Befüllen eines Fasses in der Brennerei dabei, es gibt ein Whiskytasting und ein Abendessen im The Globe Inn in Dumfries, ein historisches Pub, in dem schon Robert Burns verkehrte. Und nach dem Aufenthalt im Cottage mir TV, Küche, Whirlpool, Waschmaschine und WLAN gibt es eine Flasche Annandale Whisky für jeden Gast mit auf die Reise.

Ab dem 17. Mai sind die nachfolgenden Termine buchbar (unter dem Link sieht und erfährt man auch mehr von und über das Cottage)- allerdings wie gesagt momentan nur für UK-Gäste:

8. -10. Juni 2021

22. -24. Juni 2021

4. -6. August 2021

17. -19. August 2021

Es steht zu hoffen, dass entweder die August-Termine, sollten sie dann noch frei sein, auch für ausländische Gäste geöffnet werden oder man sich dazu entschließt, die Aktion im Herbst fortzuführen – wenn es die Pandemielage bis dahin erlaubt. Wir bleiben für Sie jedenfalls dran.