Diageo sagt starkes Wachstum der operativen Gewinne für das Finanzjahr 2021 voraus

Diageo, zweitgrößter Getränkemulti der Welt und Besitzer vieler schottischer Destillerien, sagte heute in einer Vorschau für seine Investoren ein starkes Wachstum seiner operativen Gewinne für das Finanzjahr 2021 voraus.

Nachdem die Verkäufe im zweiten Halbjahr 2020 pandemiebedingt um 4,5% eingebrochen sind, erwartet man sich nun ein Ansteigen der operativen Gewinne um 14%. Getragen ist diese Zuversicht von starker Nachfrage im Hauptmarkt USA sowie sehr guten Zahlen in Europa. Auch in den meisten Märkten in Asien, dem pazifischen Raum, Lateinamerika und der Karibik sehe man nachhaltige Erholung.

Sorgenkind bleibt aber der Travel Retail, der durch die Krise besonders hart getroffen wurde.

Ein Statement von Diageo CEO Ivan Menezes dazu:

I am very pleased with how our business is recovering in fiscal 21, our strong competitive performance across key markets and our robust cash generation. Our disciplined approach to capital allocation is unchanged. Our priority remains to invest in the business to deliver sustainable and efficient organic growth and to pursue acquisitions that further strengthen our exposure to attractive categories.”