Bonhams versteigert The Encyclopedic Whisky Collection

Beim Auktionshaus Bonhams kommt eine Whisky-Sammlung zur Versteigerung, die ihr Eigentümer in den letzten 25 Jahren zusammengetragen hat. The Encyclopedic Whisky Collection, die als „eine der umfangreichsten der Welt“ bezeichnet wird und „eine vollständige Geschichte der besten Whiskys Schottlands sowie der besten amerikanischen und japanischen Whiskys“ umfasst, ist in 52 Lose aufgeteilt, auf die bereits jetzt schon geboten werden kann.

Die Auktion umfasst unter anderem:

Ein komplettes Set The Macallan in Lalique, aufgeteilt in einzel-Lose

The Balvenie DCS Compendium, Chapter 1 – 5



Glenfiddich 50 Years Old



Bowmore Black Bowmore, Second Edition und Final Edition



Karuizawa Aika Geisha Bourbon Cask 29 Years Old

Die Auktion der Encyclopedic Whisky Collection gilt als die größte Spirituosensammlung eines Einzelbesitzers in ihrer Geschichte und startet am 26. Juni bei Bonhams und online.