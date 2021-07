Bonhams Hong Kong präsentiert 30 Jahre altes Fass der The Macallan Distillery

Am 20. August beginnt bei Bonhams in Hongkong die Auktion Fine and Rare Whisky. Und vorab weist das Auktionshaus bereits auf ein ganz besonderes Los hin. Zur Versteigerung kommt ein Einzel-Fass, welches 1991 von der The Macallan Distillery destillierten Whisky enthält. Dieser Whisky wurde 2017 aus dem vorherigen in sein jetziges, mit Sherry vorbelegtes Fass gefüllt. Der momentane Alkoholgehalt ist mit rund 51,5% Vol. angegeben. Abgefüllt in Fassstärke, könnten so rund 202 Flaschen abgefüllt werden. Bonhams erwartet für dieses einen Preis zwischen 3.200.000 bis 4.000.000 HK$. Dies entspricht in etwa 350.000 bis 435.000 €, und einem Preis einer einzelnen Flasche von knapp 1.600 €, errechnet Bonhams.

Foto via Bonhams

Bonhams hält derzeit den Auktionsweltrekord für ein Whiskyfass. Ein seltenes 30-jähriges Whisky-Sherry-Hogshead-Fass der Macallan Distillery erzielte am 15. November 2019 bei Bonhams Fine and Rare Wine and Whisky 4.464.000HK$, also in etwa 487.000 Euro.