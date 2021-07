Serge verkostet: Olympische japanische Trios Teil 3

Die olympischen Whiskyspiele auf Whiskyfun zum dritten: Heute finden wir in Serge’s Verksotung drei japanische Whiskys der Spitzklasse. Eine Benotung mit 89 Punkten, die heute nur für einen (geteilten) zweiten Platz reicht, würde in manch anderer Session zum Gewinn einer Goldmedaille führen. Und doch finden sich die Beiden hinter dem 10-jährigen Chichibu aus der Ghost series ihren platz auf dem Podium. Welche zwei dies sind, sehen Sie in unserer Übersichts-Tabelle:

Abfüllung Punkte

Akkeshi ‚Kanro‘ (55%, OB, Japan, 15000 bottles, 2020) 89 Mars ‚Tsunuki Peated‘ (50%, OB, Japan, 14830 bottles, 2020) 89 Chichibu 10 yo 2009/2019 (61.9%, OB, Japan, Ghost series, bourbon, cask #554, 157 bottles) 91