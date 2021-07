Video: Ralfy verkostet Red Spot Irish Pot Still Whiskey 15 year old @ 46%vol (Review #887)

- Werbung -

Selten durften wir Ralfy Mitchell mit soviel Begeisterung in einem seiner Verkostungsvideos erleben. Und noch nie sahen wir (so weit wir uns erinnern), dass er seine Schiebermütze abnahm und sein spärliches Haupthaar vorzeigt, um so seine Anerkennung vor einer Abfüllung auszudrücken. In der Fortsetzung seiner Vorstellungen von Malternatives, also Alternativen zu Single Malt Whisky, besucht Ralfy heute Irland und stellt uns den 15-jährigen Irish Pot Still Whiskey Red Spot vor. Dieser ist hergestellt aus gemälzter sowie ungemälzter Gerste, dreifach destilliert und reifte in drei unterschiedlichen Fass-Arten.

Der Red Spot gehört zu einer Familie von Irish Pot Still Whiskeys, die ihre Wurzeln im 19 . Jahrhundert hat. Damals markierte der irische unabhängige Abfüller Mitchell & Sons seine Whiskey-Fässer mit einem farbigen Punkt. Diese gaben das Alterungspotenzial an: Blau für sieben Jahre, Grün für 10, Gelb für 12 und Rot für 15 Jahre. Dies und noch viel mehr Wissenswertes erklärt Ralfy in seiner Review #887, die diesmal etwas langer als 19 Minuten dauert. Sein Video finden Sie natürlich auf Youtube sowie im oberen Bereich des Posts. Und: Neben dem Label ‚Whiskey‘ erhält der Red Spot satte 90 Punkte!