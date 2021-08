Neuer Auktions-Weltrekord für ein Einzelfass

Am Ende war es dann doch mehr als erwartet (wir berichteten): Für ein 30 Jahre altes Fass der The Macallan Distillery wurde ein neuer Weltrekord für ein Einzelfass bei einer Auktion erzielt. Wie Bonhams Hong Kong mitteilt, fiel der Hammer des Auktionators erst bei 4.464.000 HK$, was in etwa 487.235 € entspricht. Ende des letzten Monats, als Bonhams das Fass für ihre Auktion Fine and Rare Whisky vorstellten, erwarteten sie einen Preis zwischen 3.200.000 bis 4.000.000 HK$ (in etwa 350.000 bis 435.000 €).

Foto via Bonhams

Doch nicht nur dieses Ergebnis des Macallan-Fass lässt Bonhams Hong Kong zufrieden auf ihre Auktion schauen. Insgesamt belief sich die Verkaufssumme auf 24,5 Millionen HK$. Die angebotenen Abfüllungen der japanische Brennereien Karuizawa und Yamazaki Whiskys wurden zu 100% verkauft. Die Verkaufsrate für den gesamten Bonhams Fine and Rare Whisky Sale betrug stolze 88%.