Neu bei Kirsch Import: BBR Single Casks, Symington’s Blended Scotch Whisky, Scotch Universe & Best Dram

Wie (fast) jeden Dienstag können wir Ihnen auch heute die Neuheiten im Whisky-Portfolio von Kirsch Import vorstellen. In dieser Woche sind es drei Einzelfass-Abfüllungen (A Secret Speyside Distillery, Williamson und Glentauchers) vom unabhängigen Abfüller Berry Bros. & Rudd, Andrew Symington’s, Gründer von Signatory Vintage, ganz eigene Vision eines herausragenden Blends sowie eine neue Best Dram Abfüllung und fünf neue Scotch Universe Bottlings des Whisky-Druiden aka Michel Reick.

Hier alle Details:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Exklusives Trio:

Berry Bros. & Rudd Single Casks für Kirsch-Kunden!

Berry Bros. & Rudd ist Großbritanniens ältester Wein- und Spirituosenfachhändler. Seit über 300 Jahren demonstriert der familiengeführte Hoflieferant seine Expertise für Premium-Spirituosen in unabhängigen und eigenen Abfüllungen.

Von der royal-geschätzten Qualität können sich Genießer hierzulande mit drei exklusiven Single Casks überzeugen. Die genaue Herkunft des Secret Speyside 2007/2025 ist ein Betriebsgeheimnis. Berry Bros. & Rudd füllte den 18 Jahre alten Speyside-Whisky aus einem First Fill Puncheon ab. Fassstarke 65,4% vol. transportieren eine Beeren-Aromen-Vielfalt, die ihresgleichen sucht – ausbalanciert mit würzigen Holznoten und fruchtiger Süße.



Gegenteiliger könnte das zweite Single Cask von Islays Südküste kaum sein: der Williamson 2010/2025 mit 56,8% vol. holt Rauchfans mit rußigem Zitronenduft, Eukalyptus und geräucherten Früchten ab. Salziges Toffee, Vanille und erneut Zitrusnoten lassen das Herz von Bourbon-Cask-Fans höherschlagen.



Liebhaber der bereits 1898 gegründeten Glentauchers Distillery können sich über einen sommerlichen Fruchtkorb freuen. Der Glentauchers 2007/2025 mit Moscatel Finish begrüßt Whisky-Enthusiasten mit einer subtilen Zimtnote und aromatischem Zitronenduft, der auch am Gaumen noch anhält. Reife Steinfrüchte, Aprikose und saftiger Pfirsich bringen den Sommer an den Gaumen und bleiben im Finish noch lange erhalten.

A Secret Speyside Distillery 2007/2025

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Berry Bros. & Rudd

18 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Puncheon

Fassnr.: #13919

607 Flaschen

65,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Williamson 2010/2025

Islay Single Malt Scotch Whisky

Berry Bros. & Rudd

14 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Bourbon Barrel

Fassnr.: #875044

194 Flaschen

56,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glentauchers 2007/2025

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Berry Bros. & Rudd

18 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Moscatel Hogshead (Finish)

Fassnr.: #800577

257 Flaschen

56,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Ein Blend mit Handschrift:

Andrew Symington’s Blended Scotch Whisky

Ein Blend – persönlich vom Meister kreiert: Mit dem neuen Symington’s Blended Scotch Whisky präsentiert Andrew Symington, Gründer von Signatory Vintage, seine ganz eigene Vision eines herausragenden Blends.

Zehn Jahre gereift, vereint dieser Whisky „the finest sherry & bourbon matured whiskies“ – ein Versprechen, das sich im Glas eindrucksvoll bestätigt: vollmundig, ausgewogen, mit Tiefe und Charakter.



Weder kühlfiltriert noch gefärbt und mit 46% vol. abgefüllt, präsentiert sich das Statement für Qualität und Handwerkskunst in der ikonischen Edradour-Flasche.

Symington’s Blended Scotch Whisky

Signatory Vintage

10 Jahre

Herkunft: Schottland

Fasstyp: Sherry & Bourbon Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Bis zur Unendlichkeit… aber nicht ohne Whisky:

Neues von Scotch Universe & Best Dram

Michel Reick bleibt seiner Fassphilosophie treu – und Single-Malt-Fans profitieren. Mit einer neuen Auswahl unter dem Label Best Dram und fünf galaktischen Scotch-Universe-Abfüllungen führt der Whisky-Druide seine Reise durch Aromen und Fässer konsequent fort.

Best Dram startet mit Schokoladenpower: Der Dalmunach 2016/2025 reifte acht Jahre lang im First Fill Pedro Ximénez Quarter Cask #922. Das Ergebnis: ein tiefschokoladiger Malt, der mit Noten von Marmorkuchen, dunklen Weintrauben, Rosinen und Blockmalz die Nase umschmeichelt. Am Gaumen entfalten sich schwere Sherry-Töne, dunkle Schokolade und dezente Rosinen. Die angenehme Süße bleibt im langen, wärmenden Finish schön ausgewogen.

Mit DELTA CEPHEI III von Scotch Universe startet ein fruchtbetonter Speysider in die Umlaufbahn. Erdbeeren und Früchtetee treffen auf eine Spur feuchtes Holz. Am Gaumen dunkler und satter werdend, schwingt eine dezente Tanninstruktur mit. Das mittellange Finish zeigt sich wärmend und leicht trocknend.

IO V beamt Rauch in den Erdenorbit. Der 14-jährige Single Malt startet mit einem Schwall Räucherspeck, wird dann phenolisch und maritim. Am Gaumen treffen Asche und Torf auf süße Milchschokolade und geröstete Haselnuss. Der Nachklang: lang, dreckig, angenehm süß.



MOTHERSHIP III ist ein sherrylastiger Highlander mit Tiefe und Struktur: Leder, rote Beeren und Aprikosen treffen auf eingekochte Birne, Nüsse, feinen Tabak und eine dezente Trockenheit im Finish.



Mit 16 Jahren und satten 59,4% vol. geht PROMETHEUS II an den Start. Nüsse, Rosinen, Rohrzucker und schwarzer Tee geben hier den Ton an. Der Geschmack: cremig, fruchtig, nussig. Zum Schluss: leicht trocken mit harmonischer Bitterkeit.



THEIA II bringt Fruchtvielfalt ins All. Rote Grütze, Kirsche, Johannisbeere und ein Hauch Rhabarber münden in karamellisierten Rohrzucker, schwarzen Tee und eine dezente Wachsigkeit im Nachklang. Elegant und lebendig zugleich.

Dalmunach 2016/2025

Best Dram Speyside Single Malt Scotch Whisky

8 Jahre

Dest.: 11/10/2016

Abgef.: 05/03/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill PX Sherry Quarter Cask

Fassnr.: 922

143 Flaschen

56,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

DELTA CEPHEI III

Scotch Universe Speyside Single Malt Scotch Whisky

14 Jahre

Dest.: 2011

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Shiraz Wine Barrique

52,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

IO V

Scotch Universe Islay Single Malt Scotch Whisky

14 Jahre

Dest.: 2010

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Oloroso Hogshead

52,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

MOTHERSHIP III

Scotch Universe Highland Single Malt Scotch Whisky

14 Jahre

Dest.: 2010

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Hogshead

59,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

PROMETHEUS II

Scotch Universe Speyside Single Malt Scotch Whisky

16 Jahre

Dest.: 2008

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Butt

59,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

THEIA II

Scotch Universe Highland Single Malt Scotch Whisky

14 Jahre

Dest.: 2011

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Amontillado Hogshead

53,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert