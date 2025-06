Mit „Jack Daniel‘s Backstage“ startet Brown-Forman Deutschland diesen Sommer eine Initiative, welche auf einigen der bedeutendsten Festivals Deutschlands stattfinden wird. Ab Herbst 2025 wird „Jack Daniel‘s Backstage“ mit einem weiterentwickelten Konzept auch in ausgewählten Clubs in Deutschland fortgeführt.

Mehr in der Pressemitteilung, die wir von Brown-Forman Deutschland erhalten haben.

Brown-Forman Deutschland launcht mit „JACK DANIEL‘S Backstage“ Musikaktivierung auf deutschen Festivals

Ganzheitliche 360°-Strategie verbindet Festivalerlebnis mit digitaler Markenkommunikation

Hamburg, 24. Juni 2025 – Brown-Forman Deutschland startet diesen Sommer mit „JACK DANIEL‘S Backstage“ eine umfangreiche Festivalaktivierung der ikonischen Whiskeymarke. Die Initiative setzt auf gezielte Markeninszenierung an hochfrequentierten Veranstaltungsorten sowie eine digitale Verlängerung über Social Media, Kooperationen, Gastronomie- und Handelsaktionen.

„JACK DANIEL‘S Backstage“ – Musik als Markenkern

Musik ist seit jeher fester Bestandteil der Markenidentität von JACK DANIEL‘S – verwurzelt in Tennessee und eng verknüpft mit Popkultur, Live-Musik und Subkulturen. Die neue Festivalinitiative „JACK DANIEL‘S Backstage“ bringt diesen Spirit auf einige der bedeutendsten Festivals Deutschlands zurück. Die Maßnahmen verbinden dabei Markenerlebnis, Community-Building und Nähe zur Zielgruppe.

Präsenz auf etablierten deutschen Festivals

Nach dem Auftakt beim World Club Dome in Frankfurt, bei dem die neue JACK DANIEL‘S & Coca-Cola Dose im Fokus stand, folgen im Sommer 2025 unter anderem das splash! Festival, die Heroes Festivals in Hannover und Freiburg, das Wacken Open Air sowie weitere etablierte Events. Je nach Veranstaltungsort kommen verschiedene Module zum Einsatz – von gezielten Sampling-Aktivierungen bis zu interaktiven Erlebnisflächen mit DJ-Sessions.

Verlängerung über Social Media und Handel

Die Festivalaktivierungen sind Teil einer ganzheitlichen 360°-Strategie, die digitale und stationäre Touchpoints miteinander verzahnt. Durch Social Media Kampagnen, Künstler-Kooperationen, exklusive Verlosungen und integrierte Handelsaktivitäten wird das Festivalerlebnis kanalübergreifend verlängert und emotionalisiert.

Fokus auf Kontinuität und Clubkultur

Auch nach dem Festivalsommer bleibt Musik im Zentrum der Markenstrategie: Ab Herbst 2025 wird „JACK DANIEL‘S Backstage“ mit einem weiterentwickelten Konzept in ausgewählten Clubs in Deutschland fortgeführt – mit dem Ziel, relevante Zielgruppen weiter anzusprechen und für die Marke zu begeistern.

Jack Daniel’s und Old No. 7 sind eingetragene Marken. COCA-COLA ist eine Schutzmarke der The Coca-Cola Company. ©2025 Jack Daniel’s and The Coca-Cola Company. Alle Rechte vorbehalten.