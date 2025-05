Buffalo Trace Antique Collection 2025 mit sechs Abfüllungen

Die erst Antique Collection der Buffalo Trace Distillery erschien vor 25 Jahren erstmsls, im Jahr 2000 bestand die Kollektion aus drei Abfüllungen: Eagle Rare 17 Bourbon, William Larue Weller 19 Bourbon und Sazerac 18 Rye. In den danach folgenden Jahren kamen weitere Bottlings hinzu, im vergangen Jahr bestand die Buffalo Trace Antique Collection (BTAC) aus Eagle Rare 17-year-old, die Bourbon George T Stagg und William Larue Weller sowie den beiden Straight Rye Whiskeys Thomas H Handy und Sazerac 18-year-old. In diesem Jahr kommt, wie ein Vertreter der Brennerei mehrere Medien informierte (beispielsweise auch den Robb Report), ein Bottling hinzu, die Buffalo Trace Antique Collection 2025 wird aus sechs Abfüllungen bestehen.

E.H. Taylor Bottled-in-Bond wird die Kollektion ergänzen, diese Marke ist bereits Teil des Buffalo Trace-Portfolios und wird tatsächlich aus derselben Maische wie Eagle Rare und George T. Stagg hergestellt. Andrew Duncan, Global Brand Director von Buffalo Trace, erklärt diese sechste Abfüllung:

“The Buffalo Trace Antique Collection was originally created to celebrate our legacy brands and the visionaries behind them, giving whiskey enthusiasts access to some of the rarest and most exceptional expressions from our distillery.”

“As a founding figure who helped define bourbon quality—not just for Buffalo Trace, but for the entire industry—it’s only fitting that Colonel E.H. Taylor Jr.’s namesake brand takes its place among the collection.”