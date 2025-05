Serge verkostet: Jura als Duo

Ende des Monats findet auch in diesem Jahr wieder das Islay Festival of Music & Malt, Fèis Ìle, statt. Auch Jura ist ein Teil dieses Events, für sein heutiges Tasting stattet Serge Valentin der benachbarten Insel zu Islay ein Besuch ab. Neben der Destillerie-Abfüllung ‚Islander’s Expression No.3 Cabernet Sauvignon cask‘ verkostet er heute eine in ein refill barrel gereiftes Jura-Bottling des unabhängigen Abfüllers Caora. Besonders letzterer Whisky kann Serge überzeugen, dementsprechend stellen sich die Benotungen heute so dar:

Abfüllung Punkte

Jura ‚Islander’s Expression No.3 Cabernet Sauvignon cask‘ (40%, OB, 2024) 79 Isle of Jura 2009/2024 (50.1%, Caora, No.13, refill barrel, cask #90103514) 88

Jura Distillery. By Bjarne Henning Kvaal…, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59647423