50 Jahre gereift: The Balvenie bringt die Second Edition der Fifty Collection

Nach der Vorstellung des Balvenie 50yo First Edition im Vorjahr ist es nun soweit. Die Second Edition des 50 Jahre lang gereiften Balvenie ist angekündigt – und ab Oktober in sehr geringer Anzahl käuflich zu erwerben. Für den deutschen Markt wird es exakt zwei Flaschen des The Balvenie Fifty Second Edition geben, zu einem Preis von jeweils knapp unter 50.000 Euro. Dafür bekommt man nicht nur einen wirklich außergewöhnlichen Whisky, sondern auch ein Kunstwerk als Flasche und als Umverpackung – gestaltet von Crogin in Cumbria.

Die nachfolgende Pressemitteilung enthält auch die offiziellen Tasting Notes der Destillerie – sozusagen eine Anleitung für unsere Fantasie:

THE BALVENIE VERÖFFENTLICHT EINE WEITERE ERGÄNZUNG IHRER SELTENSTEN UND BEGEHRTESTEN KOLLEKTION

Die Second Edition der Fifty Collection

Hamburg, 11. September 2025 – Die Fifty Collection vereint drei einzigartige Abfüllungen – die First, Second und Third Edition. Jede für sich ist eine Hommage an Tradition, Handwerkskunst und den unverwechselbaren Spirit von The Balvenie. Mit der Second Edition verleiht Malt Master Kelsey McKechnie dem Geschmacksprofil eine neue, fein nuancierte Facette. Die erste Veröffentlichung – eine rare Single Cask Expression aus einem European Oak Refill Butt, befüllt 1973 – wird mit einer zweiten Abfüllung kombiniert: einem American Oak Hogshead, ebenfalls befüllt 1973.

Die Second Edition der Balvenie Fifty Collection offenbart ein komplexes Aromenspiel: Noten von geschmolzenen Datteln, süß-sanften Johannisbeeren und einem feinen Hauch von Zitrus legen sich über cremigen Honig und ein buttriges, lang anhaltendes Finish. Die weltweite Limitierung auf nur 97 Flaschen macht diese Edition zu einer der exklusivsten und faszinierendsten Abfüllungen der The Balvenie Destillerie. Die Kollektion bildet eine nahtlos verwobene Trilogie, die das Erbe handwerklicher Meisterschaft von The Balvenie über die vergangenen fünf Jahrzehnte hinweg feiert. Jede Edition erzählt eine einzigartige Geschichte, geprägt von der Expertise und Leidenschaft jener Handwerkskünstler, die den Whisky über ein halbes Jahrhundert hinweg mit Hingabe und Feingefühl zur Vollendung führten.

„Die Balvenie Fifty Collection zollt den Handwerkskünstlern Tribut, die unseren Whisky in den vergangenen fünf Jahrzehnten begleitet haben. Es ist ein Privileg, Fässer auszuwählen, die unser Erbe verkörpern und ich freue mich, diesen besonderen Tropfen nun endlich teilen zu können.“

„Seltene Fässer zu vereinen, um etwas Außergewöhnliches zu schaffen, ist ein Zeugnis für die Geschichten, die jedem Fass vorausgehen. Für die Second Edition haben wir ein American Oak Hogshead, befüllt 1973, ausgewählt, um das Erbe der ersten Abfüllung fortzuführen. Die Reifung in der amerikanischen Eiche hat einen harmonisch ausgewogenen Charakter hervorgebracht, mit Noten von süßem Honig und wärmendem Eichenholz.

Dieses Profil wurde bewusst gewählt, um den europäischen Eichen-Einfluss der First Edition zu ergänzen und eine Verbindung der Fässer zu schaffen, die sowohl Kontrast als auch Kontinuität im Geschmacksverlauf der Trilogie bringt. Die Collection spiegelt unseren Respekt vor Tradition wider und unser Bestreben, die Zukunft im Blick zu behalten, indem wir die seltenen Handwerkskünste der Whiskyherstellung vom Gerstenkorn bis zur Flasche bewahren.“ Kelsey McKechnie, Malt Master The Balvenie

Die Handwerkskünstler von The Balvenie, dirigiert vom ehemaligen Malt Master David C. Stewart MBE, kamen 1973 zusammen, um dieses Fass zu füllen und markierten so den Beginn von Jahrzehnten sorgfältiger Pflege und zugleich den Auftakt von der The Balvenie Fifty Collection. Viele dieser Handwerkskünstler sind bis heute bei The Balvenie tätig. Durch ihr kontinuierliches Engagement in den fünf seltenen Handwerkskünsten der Marke haben sie in den vergangenen fünf Jahrzehnten maßgeblich zur Weiterentwicklung der Whiskyherstellung beigetragen. Dabei entstanden zahlreiche neue Verfahren, darunter auch die wegweisende Entdeckung der Cask-Finishes. Heute setzt Kelsey dieses Erbe fort, indem sie durch Kombination verschiedener Fässer ein charakteristisches Geschmacksprofil innerhalb der Balvenie Collection schafft, das komplex und für jede Edition einzigartig ist.

Die The Balvenie Fifty Collection wird durch die einzigartige Verpackung komplementiert, die von Croglin entwickelt wurde; eine auf Maßanfertigung spezialisierte Werkstatt mit Sitz in Cumbria. Jede hölzerne Umverpackung enthält über 100 verschiedene Elemente, darunter vier Holzschichten in der Helixstruktur mit einer Fehlertoleranz von weniger als 1/10 Millimeter. Die Rückseite der Umverpackung ziert ein wunderschön gefertigtes, 14 Karat vergoldetes Messing Schild mit der Unterschrift des Croglin-Makers, der das Einzelstück kreiert hat.

The Balvenie Fifty Second Edition

Preis: 49.999,99 €

ABV: 49,8 % ABV

Verfügbar ab: Oktober 2025

Anzahl: 2 Flaschen für den deutschen Markt



Tasting Notes

Duft: Florale und ausdrucksstarke Aromen. Karamellisierter Toffee, Veilchen und Rose legen sich über ein harmonisches Fundament aus jahrzehntelang gereiftem Eichenholz und feinen Gewürznuancen.

Geschmack: Unverwechselbare Noten von geschmolzenen Datteln, süß-sanften Johannisbeeren und einem feinen Hauch von Zitrus legen sich über cremigen Honig und ein buttriges, lang anhaltendes Finish.

Nachklang: Eine anhaltende Präsenz von Eichennoten verweilt und hinterlässt einen bleibenden Eindruck.