Nach zehn Jahren: Miyagikyo 10 Year Old Single Malt ist zurück

Vor gut zehn Jahren hat Nikka die sowohl den Yoichi 10yo wie auch den Miyagikyo 10yo aus dem Programm genommen – die Lagerbestände waren einfach zu gering geworden, nachdem die Nachfrage nach japanischem Whisky so gestiegen war.

2022 kam der leicht rauchige Yoichi 10yo wieder zurück auf den Markt – und jetzt gibt es den ungetorften und eher auf der fruchtigen Seite des Spekturms verortbaren Miyagikyo 10yo aus der zweiten Whiskybrennerei von Nikka ebenfalls sehr bald wieder.

Ab 7. Oktober 2025 soll der neue Miyagikyo 10yo in Japan und – das freut besonders – auch international wieder verfügbar sein (und dabei eine neue Aufmachung zeigen). Gleich geblieben ist die Stärke, mit der er abgefüllt wird: es sind nach wie vor 45% vol. Alkoholstärke. Für Japoan und die internationalen Märkte sind jeweils 9.000 Flaschen, zusammen also 18.000 Flaschen, vorgesehen.

Geschmacklich soll der Miyagikyo 10yo fruchtige Aromen, die an Apfel und Zitrone erinnern, bieten, dazu kommt etwas Vanille. Im Geschmack finden sich die fruchtigen Noten und die malzigen Vanillenoten ebenfalls wieder, das Finish soll leicht bitter und gleichzeitig süß sein.

Das neue Etikett ist übrigens mit traditionellem Washi-Papier gemacht.

In Japan wird der wiederveröffentlichte Miyagikyo 10yo 12.000 Yen kosten, das sind umgerechnet etwas unter 80 Euro – ob der Preis für unsere Regionen sich in diesem Rahmen bewegen wird, werden wir sehr bald sehen.