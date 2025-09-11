Donnerstag, 11. September 2025, 15:11:38
Suche
Neue WhiskysUSAVerkostungsnotiz

Neu: Booker’s The Reserves 2025 – Bourbon mit Tequila Cask Finish

11 Wochen lang reifte der Booker's in Tequilafässern nach, bevor er mit 61,65% vol. Alkoholstärke abgefüllt wurde.

Die Aussgabe 2025 (es ist die zweite der Serie) von Booker’s The Reserves ist eine mit einem für einen Bourbon recht ungewöhnlichen Finish: Er reifte zuletzt in Fässern, die zunächst mit dem Booker’s 30th Anniversary Release befüllt waren, dann nach Jalisco in Mexiko verschifft wurden und dort mit El Tesoro’s 85th Anniversary tequila befüllt wurden, bevor sie wieder nach Clermont in Kentucky zurückkamen, wo sie Freddie Noe für den Booker’s The Reserves 2025 elf Wochen lang als Finishing-Fässer verwendet wurden.

Der Bourbon reifte dann insgesamt 8 Jahre und etwas mehr als 10 Monate, bevor er mit 61,65% vol. Alkoholstärke abgefüllt wurde. Er soll Noten von Karamell, Vanille und einen Hauch Agave in der Nase zeigen, am Gaumen dann gibt es wieder viel Karamell, verkohlte Eiche und Backgewürze, im Finish Agave und schwarzen Pfeffer.

Kostenpunkt der neuen Abfüllung: knapp unter 130 Dollar in den USA – der gleiche Preis wie im vorigen Jahr. Ob Flaschen der limitierten Abfüllung es auch nach Europa schaffen, bleibt abzuwarten. Von manchen Sonderabfüllungen kommen tatsächlich dann doch einige Flaschen zu uns…

-Werbung-
SourceFood and Wine
Vorheriger Artikel
Die neue Van Winkle Collection 2025 ist da – mit 25 Jahre altem Bourbon, der nur über eine Auktion erhältlich ist
Nächster Artikel
Nach zehn Jahren: Miyagikyo 10 Year Old Single Malt ist zurück

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2025 Whiskyexperts GmbH