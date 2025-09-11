Neu: Booker’s The Reserves 2025 – Bourbon mit Tequila Cask Finish

Die Aussgabe 2025 (es ist die zweite der Serie) von Booker’s The Reserves ist eine mit einem für einen Bourbon recht ungewöhnlichen Finish: Er reifte zuletzt in Fässern, die zunächst mit dem Booker’s 30th Anniversary Release befüllt waren, dann nach Jalisco in Mexiko verschifft wurden und dort mit El Tesoro’s 85th Anniversary tequila befüllt wurden, bevor sie wieder nach Clermont in Kentucky zurückkamen, wo sie Freddie Noe für den Booker’s The Reserves 2025 elf Wochen lang als Finishing-Fässer verwendet wurden.

Der Bourbon reifte dann insgesamt 8 Jahre und etwas mehr als 10 Monate, bevor er mit 61,65% vol. Alkoholstärke abgefüllt wurde. Er soll Noten von Karamell, Vanille und einen Hauch Agave in der Nase zeigen, am Gaumen dann gibt es wieder viel Karamell, verkohlte Eiche und Backgewürze, im Finish Agave und schwarzen Pfeffer.

Kostenpunkt der neuen Abfüllung: knapp unter 130 Dollar in den USA – der gleiche Preis wie im vorigen Jahr. Ob Flaschen der limitierten Abfüllung es auch nach Europa schaffen, bleibt abzuwarten. Von manchen Sonderabfüllungen kommen tatsächlich dann doch einige Flaschen zu uns…