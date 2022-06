3 min Video-Verkostung: Booker’s Bourbon 63,4% vol

Bei Bourbon gibt es in den USA eine große Vielfalt verschiedener Marken und Qualitäten – die leider auch wegen de politischen Streitereien in den letzten Jahren nur sehr sporadisch zu uns gekommen ist. Manchmal sieht man dennoch den Booker’s Bourbon aus dem Hause Jim Beam bei uns, das Flaggschiff der Brennerei – abgesehen von sehr limitierten Sonderausgaben. In unserem heutigen Video über den Booker’s Bourbon 63,4% vol. sprechen wir unter anderem darüber, warum es kein Problem darstellt, den Booker’s mit 63,4% Alkoholgehalt pur zu trinken, ihn zu riechen aber sehr wohl…

Viel Vergnügen mit unserem Video, hier oder auf unserem Youtube-Kanal, den sie auch abonnieren können, um über unsere Videos früher informiert zu werden…