Neu von Kirsch Import: Oxford Rye SC aus 30 Jahre altem Port Pipe

Auch am Feiertag gibt es Neues von Kirsch Import zu vermelden: Dort hat man eine neue, auf 587 Flaschen limitierte Single Cask-Ausgabe des Oxford Rye, nämlich Batch #9 für den deutschen Handel – und genau dort wird dieser in den nächsten Tagen auch erhältlich sein.

Alle Details dazu gibt es hier von uns:

Samtige Single-Cask-Premiere: Oxford Rye aus 30 Jahre altem Port Pipe

1906 war der Anfang vom Ende für Urgetreide. Bis zur Einführung des ersten gezüchteten Hybridweizens war die Getreidelandschaft äußerst vielfältig. Unsere Vorfahren bauten genetisch komplexe Sorten an. The Oxford Artisan Distillery geht zurück zu diesen Wurzeln.



Größtenteils rund um die Universitätsstadt Oxford werden exklusiv für die 2017 gegründete Brennerei überlieferte Sorten von Roggen, Weizen und Gerste in regenerativer Landwirtschaft angebaut. Nach Methoden, die zuletzt um 1800 geläufig waren. Aufwand, der sich lohnt: Was in die edlen Flaschen fließt, besitzt Malz-, Karamell- und Gebäcktöne sowie ein seidenweiches Mundgefühl.

Mit ihrem ersten Single Cask zeigt sich The Oxford Artisan Distillery nun von einer neuen Seite. The Tawny Pipe wurde aus der typischen Mashbill alter Getreidesorten (70% Roggen, 20% Weizen, 10% Gerste) gebrannt und reifte initial in Virgin American Oak Casks.



Dann füllte man den Whisky in das Tawny Port Pipe #114 um – ein Fass mit 30-jähriger Historie in der Portweinherstellung.



2 Jahre und 9 Monate später hat es dem Oxford Rye einen duftigen, samtigen Charakter verliehen, der süße und herzhafte Noten vereint.



Nur 587 Flaschen gibt es insgesamt.

Oxford Rye Whisky Batch #9 – The Tawny Pipe

The Oxford Artisan Distillery

Herkunft: England

Fasstyp: Virgin American Oak Casks, Tawny Port Pipe

Fassnr. 114

587 Flaschen (insgesamt)

56% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes:



Nase: Fruchtiger Charakter aus erfrischender Grapefruit, Himbeere und Pflaumen, süße Noten von Bananen-Split, Getreide, Muscovado-Zucker und Vanille mit einem Hauch von Fenchel, Haselnuss und Zimt.

Gaumen: Cremige Creme-Brûlée-Textur mit Rosinen, Pflaumen und Gewürzen.

Nachklang: Schwarze und rosa Pfefferkörner spielen mit Minze und Mango-Chutney.