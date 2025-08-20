Stirling Distillery steigert Produktion

Im Herbst 2023 floss der erste New Make in der schottischen Stirling Distillery (wir berichteten hier darüber). Seitdem produziert man und legt New Make in Fässer – und seitdem hat man zwar naturgemäß noch keinen Whisky abgefüllt (die erste Abfüllung ist für 2027 geplant), aber der New Make wurde dieses Jahr zum Best Scottish New Make bei den World Whiskies Awards Scotland 2025 gewählt.

Nun hat man sich dazu entschlossen, entgegen dem Trend und der momentanen Situation der schottischen Whiskyindustrie, einen weiteren Produktionstag pro Woche einzuschieben, schreibt Herald Scotland in einem Artikel.

June McCann, Mitbegründerin der Brennerei, sagt dazu:

“By increasing production, we can ensure more people will have the opportunity to enjoy Stirling Whisky when it’s finally ready. It’s an exciting milestone for our team and for the future of whisky-making in Stirling.”

Die Stirling Distillery in The Old Smiddy nahe Stirling Castle (siehe unser Bild) in den Lowlands ist die erste Whiskydestillation in der Stadt nach dem Schließen der alten Stirling Distillery im Jahr 1852.