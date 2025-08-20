Ein Tasting mit dem Master Blender einer Destillerie ist immer wieder ein Erlebnis. AM 18. und 19. September können Sie das dank Alba Import in Köln und Herrenberg: Der deutsche Importeur bringt den Master Blender der Bladnoch Distillery, Dr. Nick Savage, zu zwei Tastings nach Deutschland. Noch gibt es Karten dafür – die Links dazu finden Sie unten.

Hier alle Infos zu den beiden Events – und ein Ausblick auf das Frühjahr 2026, wenn weitere Partnerstores diese exklusiven Tastings mit Dr. Nick Savage veranstalten werden:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Bladnoch Master Blender Dr. Nick Savage hält Tastings in Deutschland

Seit Mai diesen Jahres hat Bladnoch Distillery acht Partnershops, die sogenannten „Bladnoch 8 Partnerstores“ in verscheidenen Regionen Deutschlands in Zusammenarbeit mit dem deutschen Importeur Alba Import auf den Weg gebracht.

In den acht Outlets ist Bladnoch Single Malt im Fokus und sind aktuelle und teilweise exklusive Bottlings erhältlich. Um die Zusammenarbeit weiter auszubauen, konnte Alba Import nun kurzfristig Master Blender Nick Savage für zwei Verkostungen in den Partnershops gewinnen.

Dr. Nick Savage, eine Koryphäe auf seinem Gebiet mit profunder Whiskyexpertise, war zuvor für die Macallan Distillery tätig bevor er 2019 zur privat geführten Brennerei Bladnoch wechselte und seitdem dort die neue Bladnoch Range konsequent aufgebaut hat. Der heutige elegante und üppige Stil von Bladnoch Single Malt, der von einer großen Aromentiefe geprägt ist, trägt definitiv Nick’s Handschrift vom Charakter des Destillats über das Woodmanagement bis zur Fassselektion.

An zwei Terminen im deutschen Fachhandel wird Nick Savage nun persönlich im Rahmen einer Masterclass durch die Bladnoch Single Malt Range führen und über seine interessante Tätigkeit als Master Blender berichten:

Donnerstag, 18. September 2025 um 19.00 Uhr bei Scotia Spirit in Köln und

Freitag, 19. September 2025 um 19.00 Uhr bei Weinhaus Alte Brennerei Holz in Herrenberg

Beide Partnershops können kurzfristig noch Anmeldungen für die Veranstaltungen entgegennehmen:

Scotia Spirit: https://www.scotia-spirit.de/k%C3%B6ln-termine/12-jahre-scotia-spirit-sep-25/bladnoch-tasting-mit-dr-nick-savageh/

Weinhaus Alte Brennerei Holz: https://www.alte-brennerei-holz.de/

Im Frühjahr 2026 werden sodann weitere Termine vor Ort in den anderen Bladnoch Partnershops folgen: Bottle&Pipe Magdeburg, Gourmétage Leipzig, Weinquelle Lühmann Hamburg, Weinhaus Hilgering Dortmund, Whisky Room Bielefeld und Delia’s Whiskyshop Kaiserslautern.