Auch wenn die uns heute übermittelte Pressemitteilung nur zum Teil mit Whisky zu tun hat, ist sie für Whiskyfreunde dennoch interessant: Als neuer Importeur und Vertrieb von Maison Peyrat bringt ESK Spirits auch deren Villa Nº16 Single Malt in den heimischen Handel – neben Rum und Cognac.

Wir haben die Aussendung ausnahmsweise leicht bearbeitet und damit auf Whisky fokussiert – den Text finden Sie unten

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

ESK SPIRITS übernimmt Import und Vertrieb von Maison Peyrat und bringt französische Premium-Spirituosen nach Deutschland

Herrenberg, 02.07.2026 – ESK Spirits erweitert sein Portfolio und übernimmt ab sofort den Import und Vertrieb der Produkte von Maison Peyrat im deutschsprachigen Markt. Mit der Aufnahme der traditionsreichen französischen Spirituosenmarke stärkt ESK SPIRITS seine Position als Spezialist für hochwertige internationale Spirituosen und bringt drei charakterstarke Markenwelten zusammen: Peyrat Cognac, Moko Rum und Villa Nº16 Single Malt.

Maison Peyrat steht für französische Spirituosenkultur, handwerkliches Können und die Verbindung von Tradition und moderner Interpretation. Das Portfolio vereint die Eleganz der Cognac-Region mit internationalen Einflüssen und außergewöhnlichen Produktkonzepten.

Villa Nº16 Single Malt – französische Whisky-Innovation

Mit Villa Nº16 bringt Maison Peyrat einen modernen französischen Single Malt auf den Markt. Der Whisky wird in Frankreich hergestellt und verbindet französische Rohstoffe mit einer besonderen Fassreifung. Nach der initialen Reifung in französischen und amerikanischen Eichenfässern erhält Villa Nº16 sein individuelles Profil durch eine zusätzliche Reifung in Cognac- und Pineau-des-Charentes-Fässern.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Maison Peyrat. Die Kombination aus Herkunft, Qualität und Innovationsgeist passt hervorragend zu unserer Philosophie, besondere Spirituosenmarken mit Persönlichkeit im deutschen Markt zu etablieren.“ Axel Krauß von ESK SPIRITS

Um die Marken im deutschsprachigen Markt erfolgreich einzuführen, wird ESK SPIRITS die Produkte in den kommenden Monaten auf ausgewählten Spirituosen- und Fachmessen präsentieren. Ergänzend sind zahlreiche Verkostungen und Masterclasses im Fachhandel sowie bei Handelspartnern und in der Gastronomie geplant. Ziel ist es,

Fachpublikum und Endverbrauchern die Qualität, Herkunft und den individuellen Charakter der Marken Peyrat Cognac, Moko Rum und Villa Nº16 Single Malt unmittelbar erlebbar zu machen.

Mit seinem Vertriebsnetz und seiner Marktkenntnis wird ESK SPIRITS die Marken von Maison Peyrat gezielt im Fachhandel, in der Gastronomie sowie bei anspruchsvollen Spirituosenliebhabern positionieren. Die Produkte von Peyrat Cognac, Moko Rum und Villa Nº16 Single Malt sind ab 07.07.2026 über ESK SPIRITS für Handelspartner, Gastronomie und ausgewählte Vertriebskanäle erhältlich.

Über ESK SPIRITS

ESK Spirits ist spezialisiert auf den Import und Vertrieb hochwertiger Spirituosenmarken. Das Unternehmen verbindet internationale Marken mit professioneller Distribution, Markenentwicklung und einer gezielten Betreuung von Handel und Gastronomie.

Über Maison Peyrat

Maison Peyrat steht für die Leidenschaft für Cognac, Rum und Whisky sowie für die Verbindung von traditionellem Handwerk, Herkunft und kreativer Weiterentwicklung. Das Unternehmen vereint französisches Know-how mit modernen Spirituosenkonzepten und entwickelt Marken mit eigenständigem Charakter.