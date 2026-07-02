Der limitierte Speyside-Single Malt YULA kehrt zurück – als permanentes Mitglied im Portfolio von Douglas Laing. Er ist für Whiskygenießer gedacht, die einen charaktervollen und dabei zugänglichen Single Malt aus der Speyside für sich suchen – und das zu einem mehr als fairen Preis: In den deutschen Handel wird YULA zu einem unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis von 34,99 € kommen.

Mehr über YULA können Sie der Ankündigung unten entnehmen:

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YULA ist zurück: Douglas Laing macht den Speyside Single Malt zur festen Größe im Portfolio

Glasgow/Bremen, 02.07.2026 – Der unabhängige Scotch-Whisky-Spezialist Douglas Laing & Co. schlägt ein neues Kapitel für YULA auf. Was ursprünglich als limitierte Abfüllung begann, kehrt nun als dauerhaft erhältlicher YULA Speyside Single Malt Scotch Whisky zurück und wird ab sofort auch in Deutschland verfügbar sein.

YULA richtet sich an Whiskytrinker, die einen zugänglichen, aber eigenständigen Speyside Single Malt suchen. Im Glas zeigt sich der Whisky weich, warm und sherrybetont, ohne dabei schwer oder überladen zu wirken. Süße Sherrynoten treffen auf Kakao, getrocknete Früchte und feine Gewürze, bevor geröstete Eiche, Aprikose und Vanille den Nachklang prägen.

Abgefüllt wird YULA als Small Batch mit 40 % ABV. Der Whisky setzt auf ein Geschmacksprofil, das sowohl Einsteiger in die Welt der Single Malts als auch erfahrene Genießer abholen kann: rund, verständlich, aber mit genügend Charakter, um mehr zu sein als nur ein unkomplizierter Alltagsdram.

Cara Laing, Managing Director von Douglas Laing & Co., sagt:



„YULA war für uns schon immer eine Marke mit besonderem Potenzial. Sie verbindet eine starke Geschichte mit einer klaren Identität und einem Whisky-Stil, der viele Menschen anspricht. Wir freuen uns sehr, YULA nun als Speyside Single Malt Scotch Whisky dauerhaft in unserem Portfolio zu verankern.“

Auch die Preispositionierung dürfte für viele Whiskyfreunde interessant sein: Mit einer UVP von 34,99 € liegt YULA in einem Bereich, in dem gute, charaktervolle Single Malts zunehmend gesucht werden – sei es für den eigenen Genuss, als Geschenk oder als Empfehlung für alle, die Speyside neu entdecken möchten.

Mit YULA erweitert Douglas Laing sein Portfolio um einen Speyside Single Malt, der bewusst nicht kompliziert sein will, sondern den Fokus auf Trinkfreude, Wiedererkennbarkeit und ein stimmiges Gesamtpaket legt.

In Deutschland wird YULA durch Rising Brands GmbH betreut und ist ab sofort im Handel erhältlich.

Produkt: YULA Speyside Single Malt Scotch Whisky

Kategorie: Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland / Speyside

Abfüllung: Small Batch

Alkoholgehalt: 40 % vol.

Geschmack: Sherrysüße, Kakao, getrocknete Früchte, feine Gewürze, geröstete Eiche, Aprikose, Vanille

UVP: 34,99 € für die 0,70 Liter Flasche

Über Douglas Laing & Co.

Douglas Laing & Co. ist ein unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Glasgow, das seit 1948 für Scotch Whisky mit Charakter, Herkunft und handwerklichem Anspruch steht. Unter der Leitung der Familie Laing verbindet das Unternehmen traditionelle Whisky-Kompetenz mit einem modernen Verständnis von Marke und Genuss. Zum Portfolio zählen unter anderem die Remarkable Regional Malts mit Big Peat, Scallywag, Rock Island, The Epicurean und Timorous Beastie sowie ausgewählte Single Cask Abfüllungen und die Strathearn Distillery.

Über Rising Brands

Die Rising Brands GmbH ist ein aufstrebender Generalimporteur für internationale Spirituosenmarken auf dem deutschen Markt. Als Tochterunternehmen der GES e.G. in Nürnberg verfügt Rising Brands über ein starkes Netzwerk im deutschen Getränkefachhandel und arbeitet eng mit dem Bremer Spirituosen Contor als exklusivem Vertriebspartner und Logistikpartner zusammen. Das Unternehmen fokussiert sich auf den nachhaltigen Aufbau hochwertiger Marken mit Profil und unterstützt internationale Partner bei der erfolgreichen Positionierung in Fachhandel, Gastronomie, E-Commerce und ausgewählten Handelskanälen.