Kingsbarns Distillery eröffnet Putting Green vor der Brennerei

Wer als Tourist ins Kingdom of Fife reist, der Region nördich und nordöstlich von Edinburgh, der hat meist zwei Gründe dafür: Whisky und Golf. Jetzt gibt es eine Destination, die diese beiden Interessen an einem Ort bündelt: Die Kingsbarns Distillery. Nach einem Bericht in The Spirits Business hat man vor dem Brennereigebäude nun ein eigenes Putting Green eröffnet – das erste seiner Art direkt bei einer Destillerie in Schottland, wie Kingsbarns sagt.

Das Putting Green ist gleich neben dem Besucherzentrum und dem Cafe angelegt worden und kann von den Gästen benutzt werden. Und um die Sache spannender zu machen, gibt es im August einen Wettbewerb: Distillery Manager Peter Holroyd wird die Löcher am Green bespielen und so einen Score festlegen, den es durch Besucher zu schlagen gilt (wir haben keine Ahnung, wie gut Peter beim Golfen ist, daher kann das alles zwischen einer leichten und einer schweren Aufgabe sein). Die, die seinen Score schlagen, nehmen automatisch an der Verlosung eines Sets der Core Range Abfüllungen Doocot, Balcomie und Coaltown teil.

William Wemyss, der Gründer und Besitzer der Brennerei sagt über das Putting Green und die Motivation dahinter:

“Golf and whisky have always felt naturally connected, and particularly so in a place like St Andrews where both are woven into the very identity of the area.” “We believed there was an opportunity to create something visitors would genuinely remember and which could only really exist in this part of Scotland. The idea of enjoying a dram at a working distillery and then stepping onto a green overlooking the St Andrews coastline felt like a natural and fitting way to bring those two worlds together. “As whisky tourism becomes more competitive internationally, experiences that feel authentic and distinctive become increasingly important. We believe this offers something genuinely different.”

Golffreunde können auch bei der Eden Mill Distillery ihr Spiel machen – dort hat man vor kurzem in de Brennerei einen Golf Simulator mit entsprechendem Wettbewerb installiert (wir berichteten hier).