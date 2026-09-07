Laphroaig veröffentlicht Strong Characters Chapter 2

Die Islay-Destillerie Laphroaig präsentiert den zweiten Teil ihrer Reihe Strong Characters (die sch bereits ankündigte). War die erste Ausgabe, Chapter One, dem Mitbegründer Donald Johnston gewidmet, würdigt das zweite Kapitel dessen Sohn Dugald Johnston. Inmitten einer der schwierigsten Phasen in der Geschichte von Islay übernahm er 1857 die Leitung der Brennerei. Die Insel hatte damals mit einer wirtschaftlichen Not zu kämpfen, sowie den Auswirkungen einer Hungersnot und einer schwindenden Bevölkerung. Trotz dieser Widrigkeiten verdreifachte Dugald in den folgenden 20 Jahren die Produktion, und etablierte so die Laphroaig Distillery.

Laphroaig 35 Year Old Strong Characters Chapter 2 – Dugald Johnston lagerte ausschließlich in Ex-Bourbon-Fässern aus amerikanischer Weißeiche, und kam nach seiner Reifezeit mit 43,8 % Vol in die Flaschen. Er soll sich in der Nase durch Noten von frisch gebackenem Gebäck auszeichnen, Apfel und Kirsche aus, gefolgt von Rauch, Gewürzen und Rosinen am Gaumen. Das Flaschenetikett sowie die Verpackung gestaltete, wie bereits beim Chapter One, der renommierte Illustrator Bill Bragg mit monochromen Illustrationen.

Die Einführung der neuen Abfüllung stellt Dr Calum Fraser, Master Blender, Scotch and Irish bei Suntory Global Spirits, wie folgt dar:

“There are very few casks of high-aged Laphroaig whisky left, so creating this 35-Year-Old expression was both a privilege and a responsibility. Every cask considered had to contribute something distinctive and offer complexity, sweetness and smoke. The result is a whisky that showcases a softer, more nuanced side of Laphroaig while remaining true to its unmistakable character.”

Und Kirsteen Beeston, Senior Global Marketing Director, Scotch and Irish bei Suntory Global Spirits, ergänzt:

“Laphroaig’s legacy and success are shaped by remarkable individuals throughout the centuries, and the Strong Characters series invites fans to discover and celebrate these pioneers. Dugald’s story is one of resilience, conviction and leadership that continues to resonate today, making him a fitting subject for this chapter, and the whisky a perfect expression for whisky drinkers to feel connected to Dugald’s legacy.”

Laphroaig 35 Year Old Strong Characters Chapter 2 ist auf 5.500 Flaschen limitiert. Die Abfüllung ist zunächst exklusiv beim britischen Online-Händler JPHA erhältlich. Ab dem 28. September wird sie dann auch mit einer UVP von £880 bei weiteren ausgewählten Händlern angeboten.