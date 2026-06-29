Edrington zieht sich mit dem Verkauf von Wyoming Whiskey aus dem US-Whiskey-Geschäft zurück

Wyoming Whiskey wurde 2006 von den Farmern Brad und Kate Mead gemeinsam mit ihrem Partner David DeFazio gegründet. Die Produktion begann 2009, die in Kirby ansässige Brennerei gilt als die erste legale Brennerei des Bundesstaates. The Edrington Group investierte 2018 in die Brennerei und erwarb zunächst einen Anteil von 35 %. Dieser wurde 2023 auf 80 % aufgestockt (wir berichteten).
Das Portfolio der Brennerei umfasst Bourbon, Rye und American Straight Whiskeys. Diese Spirituosen werden allesamt in Wyoming aus gentechnikfreiem Mais, Weizen, Roggen und Gerste hergestellt, welche im Bighorn Basin angebaut werden.
Nun zieht sich The Edrington Group aus Wyoming Whiskey zurück, und verkauft ihren Anteil an WW Partners. Die Firma ist unter der Leitung des Wyoming-Whiskey-Mitbegründers David DeFazio. Damit ist die Brennerei nun wieder wieder vollständig in seinen Heimatstaat zurückgeführt.
Mike Zitelli, Leiter der Rechts- und Unternehmensabteilung bei Edrington Americas, erklärte:
“It has been a pleasure working with the Mead family and David DeFazio on a brand steeped in heritage and authenticity.“
“We wish Wyoming Whiskey every success under its new ownership and with its more focused, localised approach.”
Wyoming-Whiskey-Mitbegründer David DeFazio sagte:
“Moving forward, Wyoming Whiskey will recommit to its roots and return to the culture and constitution that made it the whiskey of the West and a staple of the Rocky Mountain whiskey category.“
“We are proud to honour the contributions of our partners at Edrington and look forward to introducing the trade and consumers to a Wyoming Whiskey that represents the very best of what this brand has always been capable of.“
“Our successes are a tribute to all of our past and present partners, and we look forward to forging new relationships at home and across our great country, and beyond.”
Zudem Wyoming Whiskey gab bekannt, dass Nancy Fraley in ihrer früheren Funktion als Master Blender zum Unternehmen zurückkehrt. Das Unternehmen hatte sie im September 2024 verlassen, und so den Weg für die Ernennung von Brendan Cook zum Master Blender geebnet. Offen ist noch, ab Cook der Brennerei in irgendeiner Form erhalten bleibt. The spririts business hat beim Unternehmen angefragt.