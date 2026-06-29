Gewinnen Sie jetzt mit Whiskyexperts 3 x 1 Flasche des neuen Tormore 16 y.o. – im Wert von je 79,90 €!

In der Speyside tut sich was – Tormore, jene Brennerei, die man nicht zu Unrecht als das „Tor zur Speyside“ bezeichnet, bringt nun endlich, nach den vielgelobten Preview-Abfüllungen vor einem Jahr, wieder eine Core Range auf den Markt – und Sie, liebe Leser, können dank unseres Gewinnspiel-Partners Kirsch Import unter den ersten sein, die das Top-Bottling der Core Range besitzen und verkosten können:

Wir verlosen unter unseren Lesern drei Flaschen des brandneuen Tormore 16 y.o., das Flagschiff der nun bald ständig erhältlichen Abfüllungen der Speyside-Brennerei – im Wert von je 79,90 €! Alles, was Sie dafür tun müssen, ist unsere Infos über die neue Core Range und die Brennerei aufmerksam durchlesen, unsere (nicht besonders schwere) Gewinnfrage beantworten und die Lösung an uns senden. Mit etwas Glück gehören Sie dann zu den drei Gewinnern! Wir halten Ihnen auf jeden Fall die Daumen!

Hier also die Informationen, die Sie für das Beantworten der Gewinnfrage brauchen:

„Pearl of Speyside“: Tormore kehrt ins Rampenlicht zurück

Ausgewogen, elegant und geprägt von hellen Fruchtnoten: Tormore zählt zu den verborgensten Schätzen der Speyside. Die 1959 gegründete Brennerei wurde als lebendiges Dorf für Whiskyhandwerker konzipiert – ein Ort, an dem Gemeinschaft und Handwerkskunst zusammenfinden. Über Jahrzehnte floss ihr charaktervoller Single Malt vor allem in bekannte Blends. Heute rückt Tormore wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit und zeigt, was diesen Speyside Malt so besonders macht: zeitlose Eleganz, harmonische Fruchtigkeit und ein unverwechselbarer Stil.

Tormore Distillery: Tradition neu gedacht

Mit dem Erwerb der Brennerei durch die Elixir Distillers im Jahr 2022 begann ein neues Kapitel. Die Vision: den ursprünglichen Charakter von Tormore wieder stärker herauszuarbeiten und den Fokus konsequent auf Qualität und Geschmack zu legen. Die Brennerei selbst gilt als eine der architektonisch eindrucksvollsten der Speyside. Ihr New Make zeichnet sich durch Noten von Birnen, Nektarinen und Walnüssen aus – elegant, fruchtbetont und bemerkenswert vielschichtig. Ausgewählte Fassreifungen unterstreichen diese Eigenschaften, ohne den Destillatcharakter zu überdecken. So entsteht ein Single Malt, der seine Herkunft selbstbewusst in Szene setzt.

Eine neue Generation Tormore: Die fruchtig-elegante Core Range

Mit ihrer dreiteiligen Core Range rückt die Speyside-Brennerei erstmals seit vielen Jahren wieder ihre eigenen Single Malts konsequent in den Mittelpunkt. An der Spitze der neuen Standards steht der Tormore 16 y.o.

Der Single Malt vereint die fruchtige DNA der Brennerei mit den komplexen Einflüssen von Sherryfässern aus amerikanischer und europäischer Eiche. Während Cream Sherry süße, weiche Fruchtnoten beisteuert, sorgt Oloroso Sherry für eine nussige, fast herzhafte Würze. So entsteht ein wunderbar ausbalancierter Whisky mit cremigem Mundgefühl und Noten von Brioche mit Gewürzbutter, Datteln, Zitronenöl, Heidelbeerkonfitüre und Vanillefudge.

Wir verlosen 3 x 1 Flasche des brandneuenTormore 16 y.o. im Wert von je 79,90 €!

Tormore 16 y.o., Speyside Single Malt Scotch Whisky (46,8% vol., 0,7 Liter):

Nach langer Wartezeit können Sie jetzt erstmals wieder Tormore pur erleben

16 Jahre doppelt gereift

veredelt in Cream- & Oloroso-Sherryfässern

vollmundiges, cremiges Profil mit Noten von Brioche, Gewürzbutter, Datteln, Fudge, Zitronenöl und Heidelbeerkonfitüre

weder gefärbt noch kühlfiltriert

präsentiert in hochwertiger Geschenkverpackung

Und so gewinnen Sie eine der drei Flaschen des neuen Tormore 16 y.o. im Wert von je 79,90 €:

Beantworten Sie einfach folgende Gewinnfrage: In welcher Whiskyregion liegt die Destillerie Tormore

a. Highlands

b. Speyside

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Tormore“!

Unter allen Einsendungen aus Deutschland mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 12. Juli 2026, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner des Preises und geben sie am 13. Juli 2026 bekannt. Der Gewinn wird durch unseren Partner Kirsch Import versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Tormore“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 12. Juli 2026, 23:59 Uhr. Die drei Gewinner werden am 13. Juli 2026 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Kirsch Import sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Gewinne werden von Kirsch Import versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir freuen uns, wenn Sie mitmachen und wünschen Ihnen viel Glück!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team