Destillerie Lantenhammer und Paulaner präsentieren: SILD Oktoberfest-Edition

Bier und Whisky sind Seelenverwandte – bis zu einem gewissen Punkt sind sie ja in der Herstellung sehr ähnlich. Da ist es auch kein Wunder, dass Whisky aus Bierfässern und Bier, das in Whiskyfässern gelagert wurde, sich großer Beliebtheit erfreuen.

Die limitierte SILD Oktoberfest-Edition der Destillerie Lantenhammer und von Paulaner dürfte daher schnell ihre Liebhaber und Käufer gefunden haben: Ab sofort ist der in zehn Salvator-Starkbierfässern gereifte SILD-Whisky erhältlich – abgefüllt mit 40% vol. Alkoholstärke und einem Preis von 79,95 € UVP.

Sie finden die SILD Oktoberfest-Edition im Shop der Destillerie Lantenhammer und im ausgesuchten Fachhandel – einem persönlichen verfrühten Oktoberfest steht jetzt also nichts mehr im Weg!

LANTENHAMMER & Paulaner vereinen Tradition und Genuss:

LIMITIERTE SILD OKTOBERFEST-EDITION BRINGT DAS WIESN-GEFÜHL INS WHISKYGLAS

Hausham, August 2025 – Wenn sich das Riesenrad auf der Theresienwiese dreht, Blasmusik durch die Zelte hallt und der Duft gebrannter Mandeln durch die Luft zieht, dann ist sie da – die „fünfte Jahreszeit“ in München: das Oktoberfest. Dieses einzigartige Lebensgefühl hat die LANTENHAMMER Destillerie in einer exklusiven Kooperation mit der Münchner Traditionsbrauerei PAULANER in der limitierten Sonderedition des SILD „Oktoberfest“ Single Malt Whiskys 40 % Vol. eingefangen. Inspiriert vom größten Volksfest der Welt – geprägt von starkem Bier.

Einmaliges Starkbier-Finish – inspiriert vom größten Volksfest der Welt

Die limitierte Abfüllung reifte in zehn exklusiven 50-Liter-Holzfässern, aus denen zuvor nicht nur vom Ersten Braumeister Christian Dahncke im PAULANER Festzelt die erste Maß angezapft und ausgeschenkt wurde, sondern die auch mit dem legendären PAULANER Salvator Starkbier belegt waren – einem Bier mit unverkennbar kräftigem Charakter und tiefem geschmacklichem Fundament. Dieses außergewöhnliche Fass-Finish verleiht dem in ausgewählten Eichenfässern vorgelagerten SILD Single Malt Whisky eine besondere Aromatik, die das Oktoberfest-Gefühl auf überraschend stilvolle Weise einfängt.



„Wir wollten die Seele des Oktoberfests einfangen – nicht in der Maß, sondern in einem hochwertigen Whisky“, erklärt Tobias Maier, Geschäftsführer und Brennmeister der LANTENHAMMER Destillerie. „Gemeinsam mit PAULANER haben wir eine Symbiose aus bayerischer Brenn- und Braukunst geschaffen, die es so noch nie gegeben hat.“

Ein Whisky-Prosit auf die Gemütlichkeit

Der SILD „Oktoberfest“ Single Malt Whisky begeistert durch seinen vielschichtigen Charakter: Feine Malz-, Hopfen- und Honignoten, die vom Festbier inspiriert sind, treffen auf die elegante Tiefe eines handwerklich hergestellten Whiskys. Der Geschmack ist kräftig und vollmundig, mit würzig-süßen Nuancen und einem Hauch geröstetem Getreide – eine aromatische Hommage an die Wiesn

Für Sammler und Genießer – limitiert und exklusiv

Die SILD Oktoberfest-Edition (0,7 l, 40 % Vol.) ist ab sofort für 79,95 € UVP im ausgewählten Fachhandel und im Online-Shop der LANTENHAMMER Destillerie erhältlich. Jede Flasche wird von einem handgefertigten Echtleder-Anhänger begleitet – gefertigt in einer kleinen Ledermanufaktur in Miesbach. In Kombination mit dem detailverliebten bayerischen Flaschendesign ist jede Flasche ein echtes Sammlerstück – für Liebhaber feiner Whiskys, die auch Wiesn-Fans sind. Nur solange der Vorrat reicht!

Ein Stück Wiesn zum Genießen!