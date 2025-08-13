Suntory Global Spirits mit Umsatzrückgang bei Spirituosen im ersten Halbjahr 2025

Die USA und Europa sind die Haupttreiber des Umsatzrückgangs von 2,4% bei Spirituosen für Suntory Global Spirits im ersten Halbjahr 2025. Während Japan, China, Indien und der Gloibal Travel Retail Zuwächse verbuchten, war die Konsumlaune eher gebremst. Der Gewinn ging dabei auf 4,42 Milliarden Dollar zurück, was ebenfalls ein Minus von 2,4% bedeutet.

Gut ging es laut dem Unternehmen vor allem den japanischen Whiskys wie Yamazaki, Hibiki und Toki, die Zuwächse verbuchen konnten, ebenso wie Roku Gin, den ready to drink-Marken sowie der indischen Whiskymarke Oaksmith.

2024 hatte man seitens Suntory noch ein Wachstum von 1,1% über das Jahr für ihre Spirituosen bekanntgegeben, das schwierige ökonomische Umfeld und die Kaufzurückhaltung der Konsumenten durch die unsichere Weltlage sorgten jun aber für den Rückgang.

Dennoch: Für das gesamte Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2025 erwartet Suntory einen Umsatzanstieg von 4,2% – bei einem Rückgang des Betriebsergebnisses um 5,8%.