Nur noch diese Woche: Gewinnen Sie jetzt eine von 3 Flaschen Togouchi Sake Cask Finish Blended Japanese Whisky – Japan pur!

Mit unserem aktuellen Gewinnspiel entführen wir Sie gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner Rising Brands nach Japan – mit einem Whisky, der sozusagen die Essenz Japans in sich birgt: Gewinnen Sie mit uns eine von 3 Flaschen Togouchi Sake Cask Finish Blended Japanese Whisky – aus rein japanischen Zutaten, in Japan gereift und mit einem Finish in einem ex-Sake-Fass veredelt, dem urtypischen japanischen Reiswein. Und: Zudem ist er im Regal mit seinem geschmackvollen Design ein echter Hingucker!

Mitmachen und Gewinnen ist ganz einfach: Sie lesen unseren Text hier aufmerksam durch, beantworten die Gewinnfrage richtig (was nach der Lektüre kein Problem sein sollte) und senden die Antwort an uns ein – und schon sind Sie dabei! Nutzen Sie Ihre Chance – es zahlt sich aus!

Nur noch diese Woche können Sie mitspielen – zögern Sie nicht!

Zunächst möchten wir Sie aber wie gesagt mit Infos zur traditionellen japanischen Brennerei versorgen – und zum wunderbaren Whisky, den Sie diesmal gewinnen können:

Tradition trifft Innovation: Japanischer Whisky aus der Sakurao Distillery

Die Sakurao Distillery liegt in Hatsukaichi, Präfektur Hiroshima, und wurde 1918 als Chugoku Jozo Co. Ltd. gegründet. Ursprünglich bekannt für die Herstellung von Shochu, ist das Unternehmen heute für seine hochwertigen japanischen Whiskys.

Während die Sakurao Single Malts vollständig in Hiroshima destilliert und gereift werden, zeichnet sich der Togouchi Whisky durch ein besonderes Reifungskonzept aus: Hergestellt aus 100 % japanischen Zutaten, reift er in einem stillgelegten Eisenbahntunnel im Ort Togouchi. Die gleichmäßig kühlen Temperaturen und die hohe Luftfeuchtigkeit in diesem ungewöhnlichen Lagerort schaffen ideale Bedingungen und verleihen dem Whisky seinen typisch milden und harmonischen Charakter.

Ihr Preis: 3x 1 Flasche Togouchi Sake Cask Finish

Die Togouchi Whiskys der neuen Generation bringen Japan voll zur Geltung, auch dank der Gerste aus eigenem Lande. Sie verstärkt die fruchtigen Aromen im Whisky und gibt ihnen eine bemerkenswerte Frische und Lebendigkeit. Gleichzeitig hebt das neue, elegante Flaschendesign dieses Profil und Identität hervor – als eine Hommage ans japanische Handwerk und die Kultur der Destillation.

Der Togouchi Sake Cask Finish reifte in Bourbonfässern mit einem anschließenden Finish für 3 Monate in Sakefässern. So erhielt der Togouchi Sake Cask Finish sein fruchtiges Aroma von grünen Äpfeln, feiner Vanille und Malz. Im Geschmack überzeugt dieser Whisky mit fruchtigen Noten von hellen Trauben, Zitrusfrüchten sowie Malz und Gewürzen. Abgefüllt ist er mit 40% vol. Alkoholstärke, was seine fruchtige Eleganz nochmals unterstreicht.

Und so gewinnen Sie eine der 3 Flaschen Togouchi Sake Cask Finish:

Beantworten Sie einfach die nachfolgende Gewinnfrage: Wo reifen die Togouchi-Whiskys der Sakurao Distillery?

A: in einem stillgelegten Bahnhof

B: in einem stillgelegten Eisenbahntunnel

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Togouchi“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 13. Juli 2025, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir den Gewinner der Preise und geben sie am 23. Juni 2025 bekannt. Der Gewinn wird durch unseren Partner Rising Brands versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Togouchi“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 13. Juli 2025, 23:59 Uhr. Die Gewinner/die Gewinnerinnen werden am 14. Juli 2025 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Rising Brands sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Rising Brands versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

