TTB-Neuheiten: Benriach 31 YO, Macallan 12 YO 110 Proof, The Glenlivet 56 Years of Age

Drei potentielle neue Abfüllungen, die wir zu Beginn der Woche entdecken durften, können wir Ihnen heute Morgen vorstellen. Zwei Ankündigungen fanden wir bei den Kollegen vom 88 Bamboo Editorial Team (Kanpai!). Eine weitere tauchte in der us-amerikanischen TTB-Datenbank auf.

Eine neue Serie namens „Shades of Smoke“ scheint die Destillerie Benriach demnächst zu veröffentlichen. In der us-amerikanischen TTB-Datenbank aufgetaucht, und dort vom 88 Bamboo Editorial Team entdeckt, sind die Label des Bottlings Benriach Shades of Smoke 31 Year Old Edition No. 1, die diese Informationen präsentieren:

The digital artwork has been created by artist Stefano Contiero who was inspired by his experience of this remarkable whisky.

A yuzu fusion boldly carries forest honey and juniper smoke circles. Chocolate clouds spiked with hibiscus and spiced orange caramel. A chorus of smoked wild honey and charred mandarin tickles the tongue, while whirls of lemon ginger fuse with lush peach and wintergreen.

Die Etiketten des 1994 destillierten und mit 48,1 % Vol. abgefüllten Whiskys sehen so aus:

Nicht in der us-amerikanischen TTB-Datenbank, sondern ausschließlich bei 88 Bamboo, fanden wir die Label zu The Macallan 12 Year Old 110 Proof Sherry Oak Collection. Da die auf diesen die Alkoholangabe von 110 Proof auf amerikanische Weise in 55 % Vol. umgerechnet ist, könnte diese Abfüllung ausschließlich für den us-amerikanischen Markt vorgesehen sein. Das Etikett des Malts, der in „European oak casks, seasoned with sherry wine“, reifte, beschreiben ihn so:

„The Macallan 110 Proof character is beautifully led by European oak casks, seasoned with sherry wine in Jerez de la Frontera, Spain. It delivers aromas of sticky dates, cherry compote, cinnamon, cacao nibs and dried orange slices. On the palate, rich oak, sultanas, stem ginger, star anise, mandarin and dark chocolate coated espresso beans with a finish of treacle toffee, mocha and sweet cinnamon.“

Von den äußerst unspektakulären Etiketten des The Glenlivet 56 Years of Age schließen wir auf eine spektakuläre Umverpackung und einem aufwändigen Flaschen-Design. Mehr als den Alkohol-Gehalt von 42,6 % Vol. geben die Label dieses sehr lang gereiften Malts nicht an. Diese sehen aus: