Wer hat eine der drei Flaschen Togouchi Sake Cask Finish Blended Japanese Whisky gewonnen und genießt jetzt Japan pur?

Tradition trifft Innovation: Japanischer Whisky aus der Sakurao Distillery

Die Sakurao Distillery liegt in Hatsukaichi, Präfektur Hiroshima, und wurde 1918 als Chugoku Jozo Co. Ltd. gegründet. Ursprünglich bekannt für die Herstellung von Shochu, ist das Unternehmen heute für seine hochwertigen japanischen Whiskys.

Während die Sakurao Single Malts vollständig in Hiroshima destilliert und gereift werden, zeichnet sich der Togouchi Whisky durch ein besonderes Reifungskonzept aus: Hergestellt aus 100 % japanischen Zutaten, reift er in einem stillgelegten Eisenbahntunnel im Ort Togouchi. Die gleichmäßig kühlen Temperaturen und die hohe Luftfeuchtigkeit in diesem ungewöhnlichen Lagerort schaffen ideale Bedingungen und verleihen dem Whisky seinen typisch milden und harmonischen Charakter.

Ihr Preis: 3x 1 Flasche Togouchi Sake Cask Finish

Die Togouchi Whiskys der neuen Generation bringen Japan voll zur Geltung, auch dank der Gerste aus eigenem Lande. Sie verstärkt die fruchtigen Aromen im Whisky und gibt ihnen eine bemerkenswerte Frische und Lebendigkeit. Gleichzeitig hebt das neue, elegante Flaschendesign dieses Profil und Identität hervor – als eine Hommage ans japanische Handwerk und die Kultur der Destillation.

Der Togouchi Sake Cask Finish reifte in Bourbonfässern mit einem anschließenden Finish für 3 Monate in Sakefässern. So erhielt der Togouchi Sake Cask Finish sein fruchtiges Aroma von grünen Äpfeln, feiner Vanille und Malz. Im Geschmack überzeugt dieser Whisky mit fruchtigen Noten von hellen Trauben, Zitrusfrüchten sowie Malz und Gewürzen. Abgefüllt ist er mit 40% vol. Alkoholstärke, was seine fruchtige Eleganz nochmals unterstreicht.

