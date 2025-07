Neu: Ruadh Maor Kyrburg Selection 2025

Aus dem Trio von Neuerscheinungen ist der 12 Jahre alte Ruadh Maor Kyrburg Selection 2025, ein getorfter Glenturret, der mit 59% vol. Alkoholstärke abgefüllt wurde, der dritte und letzte Whisky. Auch er ist eine Einzelfassabfüllung und damit limitiert, auf 342 Flaschen.

Im Handel werden Sie den Ruadh Maor Kyrburg Selection 2025 nicht finden, sondern nur auf der Kyrburg und bei einigen Messen in Deutschland. Hier die Infos dazu:

Ruadh Maor Kyrburg Selection 2025

Wer Süße kombiniert mit Rauch mag, liegt hier genau richtig.

Der „rote Herrscher oder Anführer“ findet seinen Ursprung in der ältesten Highland- Destille Schottlands (Glenturret, 1762 gegründet). Viele aus der Whiskyszene stellten sich die Frage, warum ausgerechnet die Luxusmarke Lalique (u. a. Hersteller von Kristallwaren und Parfum) 2019 die Heimat der „Moorhuhn Destille“ Famous Grouse übernommen hat. Die Antwort auf diese Frage findet man in der Unternehmens- philosophie der Lalique Group: „Tradition bewahren und Luxusgüter kreieren“. Nachdem Glenturret aus dem „Dornröschenschlaf“ erweckt und in den Luxusbereich erhoben wurde, konnte sich sogar das eigene Restaurant über den ersten Michelin Stern freuen.

Nach bisherigen Informationen wird Glenturret die Produktion rauchiger Whiskys im nächsten Jahr einstellen, wodurch die Exklusivität der Kyrburgabfüllung noch unterstrichen wird.

Der Whisky selbst stammt aus einem Ex-Bourbonfass (Cask No. 133) und wurde 2025 ungefiltert sowie ohne Farbstoff in Fassstärke abgefüllt.

Tastingnotes:

Geruch:

Rauchig, ruppig und rustikal. Lagerfeuer, Teer und dazu eine Kräutersüße steigen in die Nase.

Geschmack:

Speckig, würzig, Noten von geräuchertem Fleisch. Kräuter, schwarzer Pfeffer und ein Hauch von Grillkohle finden sich am Gaumen wieder.

Abgang:

Lang, trocken, Kräuter, Salz sowie eine dezente bittere Süße bestimmen den Nachklang.

Alle Kyrburg Abfüllungen sind ausschließlich auf der Kyrburg und bei ausgewählten Whiskymessen erhältlich.