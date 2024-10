Letzte Chance auf freie Plätze: Springbank-Whiskykreuzfahrt im Weihnachtszauber 2024 – Zusatztermin 25. bis 27. 11.

Restlos ausgebucht war der erste Termin der Whiskykreuzfahrt im Weihnachtszauber 2024 binnen weniger Tage – und die Nachfrage war so groß, dass man sich seitens des Veranstaltes Whiskybasar.de dazu entschlossen hat, vom 25. bis 27. November 2024 auf der Strecke Düsseldorf – Köln – Koblenz – Düsseldorf einen zusätzlichen, zweiten Termin zu organisieren.

Der neue Termin bietet ein besonderes Highlight: Springbank wird dort zwei exklusive und garantiert unterhaltsame Whiskyverkostungen mit Fiona McFadyen, Regional Sales Manager at J&A Mitchell halten. Und: Ein nur auf dieser Kreuzfahrt erhältlicher exklusiver Single Cask Springbank wird extra für den Event abgefüllt und ist nur für Teilnehmer erhältlich.

Für Schnellentschlossene gibt es letztmalig bis zum 15. November 2024 die Möglichkeit, sich einen der freien Plätze zu diesem besonderen Cruise am Rhein zu sichern. Das Anmeldeformular finden Sie hier.

Um Ihnen einen Vorgeschmack auf diese Springbank-Whiskykreuzfahrt zu geben, haben wir hier nochmals die Highlights der Reise für Sie vorbereitet:

Springbank Whiskykreuzfahrt im Weihnachtszauber

Genießen Sie an Bord der MS Rhein Prinzessin eine einzigartige Kreuzfahrt, die im Zeichen der besten Schottischen Whiskys steht, kulinarischer Genüsse und einem Besuch an den stimmungsvollen Weihnachtsmärkten.

25. bis 27. November 2024

Düsseldorf – Köln – Koblenz – Düsseldorf

An Bord werden 2 exklusive Whiskyverkostungen organisiert mit Whiskys vom renommierten Unternehmen

Springbank (J&A Mitchell & Co. Ltd.)

Die Springbank-Brennerei, gegründet im Jahr 1828 in Campbeltown, Schottland, ist eine der wenigen noch verbliebenen Brennereien in dieser historischen Whiskyregion. Sie ist bekannt für ihre handwerklichen Produktionsmethoden, bei denen der gesamte Prozess, vom Mälzen bis zur Abfüllung, vor Ort durchgeführt wird. Springbank produziert drei Hauptmarken: Springbank, ein leicht getorfter und teilweise dreifach destillierter Whisky; Longrow, eine stark getorfte Variante; und Hazelburn, der dreifach destilliert und ungetorft ist. Seit 2004 stellt Springbank zudem in der Glengyle-Brennerei die Marke Kilkerran her, die sowohl getorfte als auch ungetorfte Varianten umfasst. Die Verkostungen finden statt mit verschiedenen Whiskys, von die Marken:

Springbank – Hazelburn – Longrow – Kilkerran 10 – 15 – Ältere und Limitierte Ausgaben.

Diese Verkostungen werden präsentiert von: Fiona McFadyen, Regional Sales Manager at J&A Mitchell.

Lassen Sie sich von diesem erfahrenen Whiskykenner durch die verschiedenen Geschmacksrichtungen, Aromen und Geschichten hinter jedem Glas führen. Eine großartige Gelegenheit, Ihr Wissen zu erweitern oder sich von neuen Whisky-Entdeckungen überraschen zu lassen.

Whisky-Dinner

Diese Kreuzfahrt beinhaltet Vollpension und All-Inclusive*. Ein besonderer Höhepunkt dieser Kreuzfahrt ist ein spezielles Whisky-Abendessen am ersten Tag. Dabei werden alle Gerichte mit verschieden Whiskys zubereitet und zum Dessert wird einen Drambuie (Whiskylikör) serviert.

*Kaffee, Tee, Alkoholfreie Getränke, Bier vom Fass und Hausweine

Single Cask Abfüllung

Zu Ehren dieser Whiskykreuzfahrt, organisiert von WhiskyBasar, wird eine spezielle Single Cask Abfüllung herausgegeben. Diese Single Cask Abfüllung ist ausschließlich für Teilnehmer dieser Whiskykreuzfahrt 2024 erhältlich. Mehrere während der Verkostungen an Bord probierten Whiskys können an Bord bestellt werden und werden dann innerhalb von 14 Tagen nach Hause geliefert.

Whiskybar

Während dieser Kreuzfahrt wird zu bestimmten Zeiten eine spezielle Whiskybar mit Whiskys verschiedener renommierter, hauptsächlich schottischer Destillerien (u.a. Macallan, Tamdhu, Glengoyne, Ardbeg, Bowmore, GlenAllachie, Ardnamurchan, Talisker) geöffnet sein. Diese Whiskys werden zu attraktiven Preisen ausgeschenkt (also nicht nach übliche Gastronomiepreise).

MS Rhein Prinzessin

An Bord des komfortablen und stilvollen Kreuzfahrtschiffs MS Rhein Prinzessin werden Sie sich dank der warmen Atmosphäre, die freundliche Besatzung und die festliche Weihnachtsdekoration sofort wie zu Hause fühlen. Das Schiff verfügt über 73 komfortable Doppelkabinen, eine gemütliche Bar/Salon, eine Kapitänspub und ein geräumiges Restaurant. Entspannen können Sie im Wellnessbereich mit Sauna und Whirlpool.

Neben dem Whiskygenuss an Bord bietet diese Reise auch die Möglichkeit, die malerische und stimmungsvolle Weihnachtsmärkte in Düsseldorf und Köln zu besuchen.

Genießen Sie in der Vorweihnachtszeit den herrlich duftender Glühwein und andere winterliche Köstlichkeiten. Natürlich können Sie auch Ihre Weihnachtsgeschenke in den wunderschön dekorierten Einkaufsstraßen besorgen.

Preise:

Neptundeck (unten) € 499,- (pro Person in einer Doppelkabine)

Saturndeck (Mitte-vorne) € 599,- (pro Person in einer Doppelkabine)

Saturndeck (Mitte-hinten) € 649,- (pro Person in einer Doppelkabine)

Oriondeck (oben mit Balkon) € 699,- (pro Person in einer Doppelkabine)

Aufpreis für die Alleinnutzung einer Doppelkabine € 200,-, nur auf dem Neptundeck (unten) und Saturndeck (Mitte vorne) buchbar.

Im Preis enthalten:

• Vollpension: zweimal Mittagessen, zweimal umfangreiches Frühstücksbuffet mit schottischen Spezialitäten, spezielles Whiskyabendessen am ersten Abend und Kapitäns Abendessen am zweiten Tag

• All inclusive: Kaffee, Tee, Wasser, Alkoholfreie Getränke, Bier vom Fass und Hausweine.

• 2 Whisky-Verkostungen mit Whisky‘s von Springbank, Hazelburn, Longrow und Kilkerran

• Alle Fahr- und Anlegegebühren

Nicht im Preis enthalten:

• Trinkgelder und alle anderen persönlichen Ausgaben

• Reise- und Stornoversicherung

• Weitere nicht im All-inclusive-Getränkepaket aufgeführte Getränke

Allgemeine Informationen:

• Mindestalter der Teilnehmer beträgt 18 Jahre.

• Mindestteilnehmerzahl: 80 Personen.

Parken:

Parkmöglichkeiten in Düsseldorf sind nahe zum Schiff verfügbar. Parkplatz P5 (Messe Gelände), RSR Steiger 3, Rotterdamer Str. 120, Düsseldorf. Rund um die Uhr geöffnet. Preis: € 2,50 pro Stunde. Tageskarte: € 25,00. Monatskarte: € 36,00

Verpassen Sie dieses einzigartige Whisky-Event nicht und tauchen Sie unter in die Welt des Whiskys und in vorweihnachtliche Stimmung. Lassen Sie sich an Bord von der Crew verwöhnen, während Sie die vorbeiziehende Landschaft genießen.

Nico Hoenen von WhiskyBasar freut sich bereits darauf, Sie willkommen zu heißen.

Reservierungen:



Sie können sich bis zum 15. November 2024 mit dem Anmeldeformular anmelden und dieses an info@whiskybasar.de senden. Das Anmeldeformular finden Sie hier.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Whiskybasar Nico Hoenen Tel: +31 6 50 51 59 92