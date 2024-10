whic.de bringt neuen irischen Whiskey der Serie Túatha Dé Danann mit Tawny Port Reifung

Die irische Abfüllungsserie von whic.de, Túatha Dé Danann, erfährt am heutigen Mittwoche eine fruchtige Fortsetzung: 296 Flaschen des fassstark abgefüllten Flidais stammen aus einem Einzelfass, in dem zuvor Tawny Port reifte.

Mehr über den neuen Túatha Dé Danann Flidais, vor allem über seinen Geschmack, können Sie hier nachlesen:

NEUER IRISH WHISKEY DER TÚATHA DÉ DANANN SERIE

Typischer Irish Whiskey mit spannender Tawny Port Reifung

Bremen, 30.10.2024

Heute erscheint die neueste Kreation der Irish Whiskey Serie Túatha Dé Danann. Sie widmet sich der Naturgöttin Flidais und bringt die Aromen entsprechend ganz naturbelassen ins Nosingglas – in kräftiger Fassstärke von 52,6% Vol., ohne Farbstoff oder Kühlfilterung. Die Aromen wurzeln in der irischen Süße und Leichtigkeit, die so typisch sind für Erzeugnisse der Grünen Insel. Die Jahre im einzelnen Tawny Port Fass ließen zusätzlich Nuss- und Fruchtnoten sowie eine schöne Holzwürze gedeihen.

Genießer nicht-rauchiger Abfüllungen kommen hier voll auf ihre Kosten. In der Nase verführt eine süß-frische Stachelbeer-Baiser-Note gemeinsam mit buttrigem Mandelduft und honiggesüßtem Porridge mit Kiwi und Apfel. Das macht Lust auf den ersten Schluck – bei dem wiederum süßes Karamell, würzige Nussnoten sowie dunkle Früchte darauf warten, entdeckt zu werden. Mit Schokolade, Kaffee, dunklen Kirschen und Pflaumen geht der Aromenspaziergang schließlich vorüber und hinterlässt einen leckeren Eindruck.

Lassen Sie sich von Flidais ein weiteres Mal in die facettenreiche Aromenwelt des Irish Whiskeys entführen und sichern Sie sich eine der limitierten 296 Flaschen exklusiv auf whic.de: whic.de/tuatha-de-danann

„Diese Abfüllung spielt die Stärken von Irish Whiskey toll aus. In Kombination mit den besonderen Aromen aus dem Tawny Port Weinfass entsteht ein weiterer einzigartiger und authentischer Irish Whiskey. Nehmen Sie sich die Zeit, ihn selbst zu erleben. Es lohnt sich.“ Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Über Túatha Dé Danann

Die erste eigene Irish Whiskey Serie von whic haucht den irischen Göttern, den Túatha Dé Danann, flüssiges Leben ein. Die aufregende Reise in die Anderswelt hat begonnen und wird ganz neue Seiten von Irish Whiskey mit unterschiedlichsten Facetten offenbaren. Jede Flasche ist einem der Götter gewidmet. Goldene Glanzelemente und eine von keltischen Knoten inspirierte Prägung verleihen das verdient edle Antlitz und eine wertige Haptik