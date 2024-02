Zu den größten Whiskyhändlern der Region zählt die Wein- und Getränkewelt Weiser in Heppenheim – und mit 75 Jahren Tradition des Familienunternehmens zu den ältesten sowieso: Genau diese 75 Jahre sind der Anlass für eine zweitägige Hausmesse am 13. und 14. April dieses Jahres im Kultur- und Kongresszentrum Bensheim (Sie finden Sie auch in unserem Eventkalender). Whisky wird dabei ein Schwerpunkt sein.

Mit dem nachfolgenden Text stellt die Wein- und Getränkewelt Weiser die Hausmesse näher vor – und lädt sie zu deren Besuch ein. Und wer sich sozusagen persönlich überzeugen lassen will, der findet hier auf Youtube die Videoeinladung dazu:

Heppenheimer Getränke-Fachhandel präsentiert 60 Aussteller im Kultur- und Kongresszentrum / Regionale Partner und nationale Größen / 75. Jubiläum des Familienunternehmens

Die Genuss-Spezialisten: Weiser lädt zur Hausmesse am 13./14. April in Bensheim

75 Jahre Leidenschaft für guten Geschmack: unter diesem Motto lädt die Wein- und Getränkewelt Weiser aus Heppenheim am 13. und 14. April zu einer Hausmesse ins Kultur- und Kongresszentrum nach Bensheim ein. An beiden Tagen werden über 50 Aussteller von 10 bis 18 Uhr eine feine Auswahl ihrer Produkte vorstellen. Besucher erwartet eine facettenreiche Genuss-Reise mit Weinen, Sekten und Spirituosen von der Bergstraße sowie von namhaften Erzeugern aus Deutschland und Europa.

Tickets gibt es über die Homepage (www.getraenkewelt-weiser.de) oder direkt in Heppenheim. Restkarten sind an der Tageskasse erhältlich. Der Tagespreis beträgt 22 Euro. Für 39 Euro kann man an beiden Tagen die Vielfalt des Angebots genießen. Auf der Messe selbst wird für die ausgeschenkten Proben keine weitere Gebühr erhoben.

Mit einem eigens zum Jubiläum angefertigten Tasting-Glas können sich Gäste auf eine aromatische und informative Reise durch die Vielfalt des aktuellen Sortiments begeben. Flankiert wird die Schlenderprobe von spannenden Tastings und interessanten Experten-Vorträgen.

Im Außenbereich des Kongresszentrums laden Food-Trucks mit Spezialitäten aus der Region zu einer aromatischen Pause im lockeren Lounge-Ambiente auf den Beauner Platz ein. Die gastgebende Familie Weiser freut sich, an einem eigenen Stand mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen und über die Vielfalt der hauseigenen Kollektion zu informieren.

Das tief in der Region verwurzelte Familienunternehmen ist eine erste Adresse für flüssige Genüsse. Von den Anfängen im Jahr 1949 bis heute haben vier Generationen das Geschäft zu dem gemacht, was es heute ist: einer der besten Getränkehändler Deutschlands. Die Kontakte in die Szene sind tief und persönlich. Viele der prominenten Partner sind auch in Bensheim vertreten. Darunter das Weingut Juliusspital (Franken) sowie die Winzergenossenschaft Alde Gott (Baden) und die international renommierten Sekthäuser Raumland (Rheinhessen) und Griesel von der Hessischen Bergstraße. Die Heimat ist bei der Messe natürlich besonders prominent vertreten. Unter anderem durch die Bergsträßer Winzer eG und das Heppenheimer Familienweingut Freiberger sowie die Pfungstädter Brauerei und die Kelterei Krämer mit dem Erfolgslabel „Bembel With Care“.

Neben der Odenwald Quelle als Premium-Partner des Getränkehandels Weiser sind auch die Brennerei Scheibel sowie der Spirituosen Importeur des Jahres 2021, 2022 & 2023 (ISW) Kirsch Import in Bensheim dabei. Ins Portfolio des Fachhändlers gehört auch die Eder & Heylands Brauerei mit dem Premium-Label Trade Islands Eistee – einer der großen Namen der Messe, bei der auch die Odenwälder „Mostbuben“, die Obstkelterei van Nahmen, der weltweit größte Hersteller alkoholischer Getränke Diageo und der renommierte Importeur Wein Wolf mit dabei sind. Besucher können sich im Rahmen der Hausmesse auf zahlreiche Vergünstigungen und Spezialangebote freuen. Mit seiner ausgewiesenen Whisky-Expertise wird die Firma Weiser auch in diesem Segment einige Spezialitäten und Raritäten servieren.

Am Eingang erhält jeder Gast ein extra angefertigtes Tasting-Glas mit Jubiläums-Logo sowie ein Programmheft und eine Bestellliste. Darüber hinaus dürfen sich Messebesucher über attraktive Give Aways freuen. Abgerundet wird das Wochenende von einem kleinen musikalischen Rahmenprogramm.