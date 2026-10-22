Mit The Tide of Calypso bringt Finvara von MackBrands nach dem The King’s Gambit das zweite Bottling der Marke auf den Markt – und wie aus dem Namen und vor allem der Gestaltung des Etiketts zu entnehmen ist, wurde diesmal der irische Whiskey, dessen Destillerie nicht genannt wird, bei dem aber alle Zeichen auf ein Produkt der Great Northern Distillery von John Teeling deuten, nach der Erstreifung in Ex-Bourbon- und Oloroso-Fässern für sechs Monate in karibischen Rumfässern gefinisht.

Der Finvara Caribbean Rum Cask Irish Whiskey The Tide of Calypso ist in Deutschland durch Mack & Schüle erhältlich – er wird sowohl Endkunden im LEH, Fach- und Einzelhandel als auch an gewerbliche- und Gastronomiekunden angeboten. Preis wurde in der Aussendung keiner genannt. Hier alle Infos

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Ein Hauch Karibik trifft irische Whiskey-Kunst: Finvara präsentiert »The Tide of Calypso«

Owen, Oktober 2026

Mit dem Finvara Caribbean Rum Cask Irish Whiskey »The Tide of Calypso« erweitert Finvara sein Portfolio um ein neues Release, das in der 0,7-Liter-Flasche mit 43 % Volumenprozent abgefüllt wird und auf dem Erfolg des ersten Finvara-Whiskeys aufbaut. Die Marke führt damit ihre Sage um den König Finvara in eine neue erzählerische Richtung. Nach der Reifung in Ex-Bourbon- und Oloroso-Fässern erhält der Whiskey ein sechsmonatiges Finish in Jamaica-Rum-Fässern. So bleibt die handwerkliche Basis erhalten, während die neue Edition durch das Cask Finish ein tropischeres und fruchtigeres Profil entwickelt.



Im Mittelpunkt des Caribbean Rum Cask steht die Geschichte von Calypso, einer Piratin, die mit ihrem Schiff und einem Laderaum voller leerer Rumfässer in Finvaras sagenumwobenes Reich gelangt. Dort fordert sie König Finvara zu einer Partie Schach heraus – und verliert. Dennoch lässt der König ihre Fässer mit seinem eigenen Whiskey füllen und verbannte sie zurück zum Meer. Calypso kehrt darauf nie zurück. Eines Tages werden lediglich die Fässer an die irische Küste gespült, noch immer mit König Finvaras Zeichen im Holz. Er lagerte die Fässer für weitere 100 Jahre unter seinem Reich, bevor sie abgefüllt wurden.



Aus dieser rätselhaften Begegnung entstand der Name »The Tide of Calypso«. Die Geschichte verbindet Finvaras Schach- und Legendenwelt mit einer maritimen Erzählung über Piraterie, Fluch und verlorene Fässer – und verleiht der neuen Abfüllung ihren eigenen mythischen Charakter.



Nach der Reifung in Ex-Bourbon- und Oloroso-Fässern erhält der Whiskey ein sechsmonatiges Finish in jamaikanischen Rumfässern. Vanille zieht sich dabei als verbindende Note von der Nase bis in den Nachhall. In der Nase wird sie von getoastetem Holz, Karamell sowie Anklängen von Kernobst und Gewürzen begleitet. Am Gaumen zeigt sich der Whiskey rund und ausgewogen, mit Toffee und Aromen, die an süße Cerealien erinnern, ergänzt durch würzige Holznoten. Das Rumfass bringt subtile Aromen tropischer Früchte, braunen Zuckers und eine feine Rumsüße ein. Im Finish verbinden sich Eichenwürze und Trockenfrüchte mit einer dezent nachklingenden Vanillenote.

Bezugsquellen:

Für gewerbliche Kund:innen, Gastronomie und Fachhandel ist der Finvara Caribbean Rum Cask »The Tide of Calypso« bei Mack & Schühle und den B2B-Shop unter ww.mus.de erhältlich. Darüber hinaus sind die Produkte auch im Lebensmitteleinzelhandel, Getränkefachhandel und der Gastronomie verfügbar.

Über MackBrands

MackBrands ist die High-Growth-Investment-Einheit der Mack & Schühle Gruppe. Sie baut international ein Portfolio an Marken auf, die nicht dem Markt folgen, sondern ihn verschieben wollen: Innovation statt Imitation, Kultur statt Kategorie. Conte Camillo, Finvara und Tequila Rosaluz sind keine drei Marken in einem Portfolio. Sie sind eine Haltung, in drei Flüssigkeiten übersetzt. Gebaut für Menschen, die keine Erlaubnis brauchen, um Regeln zu brechen. Gegründet und geführt von Nicolas Mack, Sohn von Christoph Mack, steht MackBrands für eine neue Generation innerhalb der Unternehmensgruppe: gleiche Wurzeln, andere Regeln.