HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Zwei alte Glendronach aus dem Oloroso Puncheon

Zwei "Casks of Character" aus dem Jahr 1991, abgefüllt in diesem Jahr - und beide werden von Serge als "truly great malts" bezeichnet

34 und 35 Jahre alt sind die beiden Sonderabfüllungen der Highland-Destillerie Glendronach, die beide 1991 destilliert und in diesem Jahr abgefüllt wurden. Gut gereifte Glendronachs können meist überzeugen, so auch diese beiden heute – Serge vergibt für sie exzellente Wertungen, und auch die schriftlichen Tasting Notes sprechen eine beredte Sprache über die Qualität der Bottlings.

Hier wie immer unsere Tabelle dazu:

AbfüllungPunkte

Glendronach 34 yo 1991/2026 ‘Cask of Character’ (49.4%, OB, 70th Anniversary of La Maison du Whisky, oloroso puncheon, cask #1766, 294 bottles)91 
Glendronach 35 yo 1991/2026 ‘Cask of Character’ (49.7%, OB, oloroso puncheon, cask #8119, 324 bottles)91
Glendronach. Bild © Jochen Wied, Joe’s Tastings
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