Serge verkostet: Zwei alte Glendronach aus dem Oloroso Puncheon

34 und 35 Jahre alt sind die beiden Sonderabfüllungen der Highland-Destillerie Glendronach, die beide 1991 destilliert und in diesem Jahr abgefüllt wurden. Gut gereifte Glendronachs können meist überzeugen, so auch diese beiden heute – Serge vergibt für sie exzellente Wertungen, und auch die schriftlichen Tasting Notes sprechen eine beredte Sprache über die Qualität der Bottlings.

Hier wie immer unsere Tabelle dazu:

Abfüllung Punkte

Glendronach 34 yo 1991/2026 ‘Cask of Character’ (49.4%, OB, 70th Anniversary of La Maison du Whisky, oloroso puncheon, cask #1766, 294 bottles) 91 Glendronach 35 yo 1991/2026 ‘Cask of Character’ (49.7%, OB, oloroso puncheon, cask #8119, 324 bottles) 91