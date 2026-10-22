Sebastian Büssing hat wieder einmal als The Woodpecker & The Leprechaun in seine Trickkiste gegriffen, was ungewöhnliche Reifungsprojekte für Whisky betrifft und mit der zweiten Edition einen Rückgriff auf die erste Ausgabe geschaffen: Apfelholz, Birnenholz und Elsbeerholz sind wieder dabei – nun aber mit der zweiten Füllung, was eine subtilere und vielschichtigere Ausprägung der Aromen erlaubt. Statt des Single Malts aus Serie eins ist es nun ein irischer Single Pot Still Whiskey – und herausgekommen sind drei interessante Abfüllungen, die online und auf Whiskymessen erhältlich sein werden (solange der Vorrat reicht). Zum ersten Mal stellt sie Sebastian auf der Aquavitae in Mülheim vor.

Lesen Sie hier alles über die drei Bottlings und die Überlegungen dahinter:

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Where Wood & Spirit Meet Again: The Woodpecker & The Leprechaun zeigen erneut, was Holz mit Whiskey macht

Drei Holzarten, ein Whiskey und ein außergewöhnliches Reifungsexperiment: Die zweite Edition von The Woodpecker & The Leprechaun, ein Projekt von Sebastian Büssing (The Spirits Alchemist) erscheint am 20. Oktober 2026.

Nach dem Auftakt im Jahr 2024 geht das außergewöhnliche Holzexperiment von Independent Bottler Sebastian Büssing in die zweite Runde: Am 20. Oktober 2026 erscheint Batch 2 von The Woodpecker & The Leprechaun. Erneut geht es um die Frage, welchen Einfluss unterschiedliche Holzarten auf den Charakter eines Whiskys nehmen – und beweist, dass es dabei nicht immer Eiche sein muss.

The Woodpecker & The Leprechaun: Beyond Oak, Beyond Ordinary

Das Grundkonzept bleibt von The Woodpecker & The Leprechaun bleibt unverändert: Ein identisches Basisdestillat reift parallel in handgefertigten 50-Liter-Fässern aus unterschiedlichen Holzarten. Anschließend werden die einzelnen Fässer separat abgefüllt. So lässt sich der Einfluss des jeweiligen Holzes unmittelbar vergleichen, ohne dass verschiedene Vorbelegungen, unterschiedliche Destillate oder abweichende Reifungsbedingungen das Ergebnis verfälschen.

Für die zweite Edition kommen drei der bereits für das erste Bottling verwendeten Fässer erneut zum Einsatz: Apfelholz, Birnenholz und Elsbeerholz (Chequertree). Die Wiederbefüllung ermöglicht eine weitere spannende Perspektive auf das Zusammenspiel von Holz und Whiskey – denn nach ihrer ersten Belegung in 2024 zeigen sich die Fässer im Second Fill deutlich subtiler. Ganz dem Motto der Abfüllungsreihe entsprechend: Where Wood & Spirit meet.

Single Pot Still: Ein neues Fundament für das Holzexperiment

Während die erste Edition auf einem Single Malt basierte, steht diesmal ein Single Pot Still Whiskey im Mittelpunkt. Das Destillat wurde im November 2021 bei der Boann Distillery in Irland gebrannt und reifte zunächst drei Jahre in einem Ex-Bourbonfass. Im Januar 2025 wurde es auf die drei handgefertigten Einzelfässer aus Apfel-, Birnen- und Elsbeerholz verteilt.

Nach einem 14-monatigen Finish wurden die Fässer im März 2026 abgefüllt. Das Alter der Whiskys beträgt zum Zeitpunkt der Abfüllung vier Jahre und vier Monate.

Wie schon bei der ersten Edition erhielt Sebastian Büssing bei der Auswahl des Whiskys und dem Handling vor Ort wieder Unterstützung vom Irish-Whiskey-Experten Neil Saad.

Drei Holzarten, drei eigenständige Charaktere

Die Wiederbefüllung der Fässer ist eine der Besonderheiten dieser Edition. Die Second-Fill-Fässer bringen bereits eine Vorgeschichte mit und ihr Einfluss auf den Whisky fällt anders aus als im First Fill – ein spannender Ausgangspunkt für den direkten Vergleich mit den Abfüllungen von 2024.

Zugleich verändert das neue Basisdestillat die Ausgangslage: Der würzig-kräftige Single Pot Still Whiskey trifft auf die individuellen Eigenschaften dreier ungewöhnlicher Holzarten. Im Ergebnis zeigen sich drei robuste und vor allem eigenständige Whisky-Charaktere.

Damit eröffnet die zweite Edition gleich mehrere Vergleichsmöglichkeiten: zwischen Apfel-, Birnen- und Elsbeerholz, zwischen unterschiedlichen Destillattypen sowie zwischen Erst- und Wiederbefüllung derselben Fässer. Die erste Edition bleibt dabei ein interessanter Bezugspunkt – Restmengen sind weiterhin erhältlich.

The Woodpecker & The Leprechaun: Die zweite Edition im Überblick

Bottling 1 – Applewood (Apfelholz)

59,4 % Vol. · 58 Flaschen à 500 ml

Bottling 2 – Pearwood (Birnenholz)

60,4 % Vol. · 43 Flaschen à 500 ml

Bottling 3 – Chequertree Wood (Elsbeerholz)

60,9 % Vol. · 72 Flaschen à 500 ml

Alle drei Abfüllungen stammen aus Einzelfässsern und werden ungefärbt, ohne Kühlfiltrierung und in natürlicher Fassstärke angeboten. Der Preis pro 500 ml-Flasche beträgt 69,90 Euro.

Online und auf Whiskymessen erhältlich

Die beiden Editionen von The Woodpecker & The Leprechaun werden in Deutschland exklusiv vom unabhängigen Abfüller The Caskhound vertrieben und sind online unter www.thecaskhound.de erhältlich. Darüber hinaus können Whiskyfans die Abfüllungen auf folgenden Whiskymessen am Stand von The Caskhound entdecken:

24.–25.10.2026: AquaVitae, Mülheim an der Ruhr

30.–31.10.2026: Taste of Whisky, Gelnhausen

06.–08.11.2026: Hall of Angels‘ Share, Villingen-Schwenningen

11.–12.12.2026: Bottle Market, Bremen