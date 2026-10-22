Neu in den USA: Jack Daniel’s Single Barrel Special Release Coy Hill Rye

Einzelfassabfüllungen von großen amerikanischen Marken sind nicht auf ein Fass beschränkt, sondern jeweils auf Batches aufgeteilt. Jede Flasche stammt aus einem einzigen Fass, und mehrere Fässer werden insgesamt abgefüllt.

Das gilt auch für den neuen Jack Daniel’s Single Barrel Special Release Coy Hill Rye, der dementsprechend in Alkoholstärken zwischen 64,35% bis 74,25% Vol. abgefüllt wurde (74,25% dürfte eines der stärksten kommerziellen Bottlings bisher sein). Der Coy Hill Rye hat eine mash bill von 70% Roggen, 18% Mais und 12% gemälzter Gerste, die wie immer als Starter der Fermentation dient. Die Fässer sind allesamt 10 Jahre alt.

Coy Hill nennt sich der neue Single Barrel Special Release Rye deshalb, weil alle Fässer aus dem höchstgelegenen Warehouse von Jack Daniel’s auf dem Coy Hill stammen, aus den Lagerhäusern 1-13. Der Rye zeichnet sich laut Beschreibung der Destillerie durch Aromen von Obstgartenfrüchten aus, die durch Honig und geröstete Eiche abgerundet werden. Am Gaumen verbinden sich Noten von süßen Zitrusfrüchten mit Anklängen von Melasse und schwarzem Tee sowie kräftigen Eichennoten.

Jack Daniel’s Master Distiller Chris Fletcher über den Jack Daniel’s Single Barrel Special Release Coy Hill Rye:

“The annual Special Release series has allowed us to push the boundaries of our whiskey-making craft, and our previous Coy Hill releases have been among our most acclaimed. We are thrilled to return to Coy Hill and showcase our Tennessee Rye Whiskey while taking full advantage of the unique maturation environment and over ten years in the barrel to yield a bold, complex whiskey we are incredibly proud to share.”

In den USA kostet die Flasche 89,99 Dollar – ein Release in Europa ist offiziell nicht genannt, wahrscheinlich müssen sich Fans wieder auf eigene Importe verlassen…