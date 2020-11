Gewinnen Sie jetzt mit Whiskyexperts Whisky, Jahresmitgliedschaft und Tastings der Scotch Malt Whisky Society (SMWS)!

Halten Sie sich fest – diesmal präsentieren wir Ihnen in der Vorweihnachtszeit ein Gewinnspiel, bei dem für jeden etwas drin ist: Gemeinsam mit der SMWS, der Scotch Malt Whisky Society, verlosen wir diesmal einen ganz besonderen Islay-Whisky, insgesamt zwei Jahresmitgliedschaften bei der Society und insgesamt sechs Gutscheine für ein Tasting der SMWS – wenns dann im Jahr 2021 hoffentlich wieder möglich sein wird, solche Tastings in der richtigen Welt zu besuchen.

Aber das ist noch nicht alles: Jeder, der will, bekommt von der SMWS in Zusammenarbeit mit Whiskyexperts eine vergünstigte Jahresmitgliedschaft 2021 – mit einem Rabatt von 20%. Die können Sie für sich selbst besorgen, aber sie ist auch ein tolles Weihnachtsgeschenk für einen Ihrer Whiskyfreunde. Mehr dazu untenstehend im Gewinnspiel!

Also machen Sie mit, spielen Sie mit, holen Sie sich eine Mitgliedschaft oder einen unserer drei tollen Preise, die wir Ihnen nachfolgend genauer vorstellen – so wie die SMWS (und wer aufmerksam weiterliest, der wird bei der Beantwortung unserer Gewinnfrage keine Schwierigkeiten haben…

Die Scotch Malt Whisky Society – Ein Whisky Club für aufgeweckte Geister

Die Scotch Malt Whisky Society aus Edinburgh begeistert immer mehr junge Genießer in Deutschland

Wer bei Whisky immer noch an ältere Herren in Schottenröcken denkt, hat die Zeichen der Zeit verkannt. Whisky ist eine absolute Trend-Spirituose und erfreut sich besonders bei Frauen und jüngeren Genießern immer größerer Beliebtheit. Das belegen die Mitgliedszahlen der Scotch Malt Whisky Society, des dienstältesten und größten Whisky Clubs der Welt.

Die SMWS, wie die Scotch Malt Whisky Society auch genannt wird, ist eine echte Whisky Institution. 1987 als privater Club gegründet, zählt sie heute fast 30.000 Mitglieder auf der ganzen Welt. Das Besondere: Die SMWS ist nicht nur ein Club, sondern auch ein sogenannter Unabhängiger Abfüller. Im Fasslager der SMWS in der Nähe von Glasgow lagen viele tausend Fässer Whisky von über 140 Destillerien. Die meisten davon aus Schottland, aber auch japanische, indische oder schwedische Destillate befinden sich darunter.

Abgefüllt werden diese Whiskys als exklusive Einzelfassabfüllungen, und zwar in Fassstärke, ungefärbt und unfiltriert. Jede Abfüllung erhält einen eigenen Namen und individuelle Tastings Notes. Das ist Whisky in seiner reinsten Form.

In Deutschland veranstaltet die Society in mittlerweile 12 Städten monatliche Tastings, in denen Mitglieder und Interessierte neue Whiskys kennenlernen und sich austauschen können. Auch Einsteiger sind jederzeit willkommen.

Die Mitglieder dieser unkonventionellen Gemeinschaft von Whisky-Abenteurern erhalten jeden Monat Zugriff auf ca. 25 neue Abfüllungen. Diese Whiskys stehen in keinem Geschäft und können ausschließlich von Society Membern erworben werden. Darüber hinaus genießen SMWS Mitglieder viele weitere Vorteile, wie etwa vergünstigte Ticketpreise für Tastings, Rabatte in den SMWS Partner Bars und Zugang zu den Clubräumen der Society in London, Glasgow und Edinburgh.

Eine Mitgliedschaft in der Scotch Malt Whisky Society ist das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle, die sich mit den Standardabfüllungen der großen Whisky-Marken bereits bekannt gemacht haben und nun nach neuen Aromen und Abenteuern suchen.

Und das können Sie bei unserem Preisausschreiben gewinnen:

Erster Preis

Eine Flasche 10.199 NORSE AND HAWAIIAN MYTHOLOGY, 10 Jahre alt, Region Islay, 59,0 % Vol., Initial Cask: Ex-Bourbon Hogshead, Final Cask: 1st Fill Ex-PX Hogshead

Eine Jahresmitgliedschaft in der SMWS

Zwei Tickets für ein SMWS Tasting in 2021

Zweiter Preis

Eine Jahresmitgliedschaft in der SMWS

Zwei Tickets für ein SMWS Tasting in 2021

Dritter Preis

Zwei Tickets für ein SMWS Tasting in 2021

Ein spezielles Angebot für alle unsere Leser – die SMWS-Mitgliedschaft jetzt 20% günstiger!

Diesmal müssen Sie nicht gewinnen, um von unserem Gewinnspiel zu profitieren: Alle Whiskyexperts-Leser können jetzt die begehrte SMWS-Mitgliedschaft um 20% vergünstigt erhalten! Alles was Sie dafür tun müssen, ist beim Bezahlvorgang auf der Website der SMWS den Rabattcode WHISKYEXPERTS einzugeben. Hier geht’s direkt zur Mitgliedschaft: https://smws.com/whisky-club-membership

Die Rabattaktion läuft vom 23. November bis 7. Dezember!

Und so gewinnen Sie eine der drei Preise unseres Gewinnspiels:

1. Beantworten Sie bitte folgende Gewinnfrage: Fässer aus wievielen Destillerien lagern in den Kellern des SMWS?

a) über 20

b) über 80

c) über 140

2. Die richtige Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „SMWS“!

Unter allen richtigen Antworten mit dem richtigen Betreff, die uns bis 29. November 2020, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinnerin oder den Gewinner der Preise und geben sie am 30. November 2020 bekannt. Die Gewinne werden danach durch Whiskyexperts versendet.

Pro Person ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland, Österreich oder der Schweiz wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Lösung mit dem Betreff „SMWS“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 29. November 2020, 23:59 Uhr. Die Gewinnerinnen/die Gewinner werden am 30. November 2020 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und der SMWS sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Versand des Preises erfolgt durch die SMWS. Alle Adressdaten werden nach Abschluss des Gewinnspiels gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team