Heaven Hill Brands verkauft Irish Mist Liqueur an The Old Canal Quay Spirits Co aus Dublin

Nach weniger als zehn Jahren scheint Heaven Hill Brands keine Freude mehr an der von der Campari Group erworbenen Marke Irish Mist zu haben (sie gab damals für den Kauf des Whiskeylikörs und des Cream Likörs Carolans 165 Millionen Dollar aus). Man trennt sich davon, und bei Heaven Hills begründet man das so:

“As we invest behind our premium portfolio, this decision reflects the disciplined thinking that guides how we approach every brand in our line-up. Irish Mist is an iconic Irish liqueur, and the right move is placing it in the hands of an owner with Irish roots and the focus to grow it the way it deserves.” Allan Latts, Co-Präsident Heaven Hill

Die Marke wurde nun laut einem Bericht in Drinks Itel für eine nicht genannte Summe an die 2024 gegründete Canal Quay Spirits Co in Dublin verkauft. Hinter dieser Firma stehen unter anderem ex-Diageo & -Proximo Spirits Executive David Phelan sowie der Gründer der The Shed Distillery, Patrick Rigney.

Dort freut man sich über den Ankauf. David Phelan:

“We are honoured and excited to now play a role in reinvigorating this iconic Irish brand for today’s consumer,”

IOrish Mist gilt als der erste Likör, der in Irland hergestellt wurde, und basiert auf einem Blend aus Irish Whiskey, Heidehonig, Kräutern und anderen aromatischen Essenzen.