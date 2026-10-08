SpiritX: Neuer Marktplatz für Spirituosen und Wein startet am 1. November in Österreich

Mit SpiritX startet in Österreich ein neuer Marktplatz, der auch für Whisky interessant ist. SpiritX ist ein Projekt der Rum Exchange Trading Company in Dornbirn und bietet eine Handelsplattform, auf der Privatpersonen ihre und Händler ihr Sortiment einstellen können.

Wie das abläuft und welche Vorteile der Betreiber dabei verspricht, lesen Sie in der nachfolgenden Pressemitteilung

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

SpiritX: Neuer Marktplatz für Spirituosen und Wein startet am 1. November

Rum Exchange bringt Sammler, Liebhaber und Händler auf einer Plattform zusammen – mit Käuferschutz, geprüften Händlern und automatischer Anbindung von Onlineshops

Am 1. November 2026 geht SpiritX online, ein Marktplatz für Spirituosen und Wein. Privatpersonen bieten dort Flaschen aus ihren Kellern und Sammlungen an, geprüfte Händler ihr Sortiment. Hinter der Plattform steht die Rum Exchange Trading Company aus Dornbirn, Importeur und Händler für Rum und Spirituosen.

Sicher kaufen statt Vorkassa an Unbekannte

Wer bisher eine gesuchte Abfüllung oder einen bestimmten Jahrgang von privat kaufen wollte, war meist auf Kleinanzeigen angewiesen – und überwies Geld an Unbekannte. SpiritX dreht das um: Bezahlt wird über den Zahlungsdienstleister Stripe, und der Verkäufer erhält sein Geld erst, wenn die Flasche angekommen ist und der Käufer bestätigt, dass alles passt. Weicht die Flasche von der Beschreibung ab, ist sie beschädigt oder besteht der Verdacht auf eine Fälschung oder Nachfüllung, bleibt das Geld gesperrt, bis der Fall geklärt ist.

Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Kontodaten werden in den Nachrichten zwischen Käufer und Verkäufer automatisch entfernt, damit niemand am Käuferschutz vorbei abwickelt. Händler weisen Firmenname, Anschrift, UID- und Firmenbuchnummer aus; SpiritX prüft die Angaben vor der Freischaltung.

Für Händler: einmal verbinden, automatisch aktuell

Händler verbinden ihren Onlineshop – WooCommerce, Shopify oder einen Produktfeed – oder laden ihr Sortiment als Excel-Datei hoch. Lieferbare Flaschen erscheinen dann als Angebote, Preise und Bestand gleicht SpiritX automatisch ab. Der Händler bleibt Verkäufer, versendet selbst und stellt die Rechnung aus.

Für Feinkostläden: Genuss über die Flasche hinaus

SpiritX ist nicht nur für Spirituosen- und Weinhändler gedacht. Auch Feinkostläden, Hofläden und Weingüter mit eigenen Produkten können ihr Sortiment anbieten: Öle und Essige, Pasta und Reis, Saucen und Eingelegtes, Gewürze, Süßes wie Schokolade, Honig und Konfitüren sowie fertige Geschenkkörbe. Dazu kommen alkoholfreie Getränke wie Säfte und alkoholfreie Aperitifs. So erreichen Feinkosthändler genau die Kundschaft, die für eine besondere Flasche auch das passende Olivenöl oder den Geschenkkorb dazu sucht.

Die gesetzlichen Pflichtangaben für Lebensmittel – Zutaten mit hervorgehobenen Allergenen, Füllmenge und Hersteller – sind fester Teil jedes Angebots. Händler fotografieren dazu einfach das Etikett, SpiritX liest die Angaben aus und füllt das Formular vor; beim Shop-Abgleich werden sie aus der Produktbeschreibung übernommen. Käufer filtern gezielt nach Bio, vegan oder ohne bestimmte Allergene. Feinkost verkaufen auf SpiritX ausschließlich geprüfte Händler.

„Viele besondere Flaschen stehen jahrelang im Keller, weil es keinen vertrauenswürdigen Ort gibt, an dem Sammler und Liebhaber zueinanderﬁnden. Genau den wollen wir mit SpiritX schaffen – sicher für Käufer, einfach für Verkäufer und ohne Mehraufwand für den Fachhandel.“ Andreas Isopp, Gründer von Rum Exchange und SpiritX

Start mir Versand innerhalb Österreichs

Zum Start versenden Verkäufer innerhalb Österreichs, Abholung ist ebenfalls möglich. Die Ausweitung auf weitere EU-Länder ist geplant. SpiritX richtet sich ausschließlich an Erwachsene ab 18 Jahren.

Mehr Informationen: spiritx.at · Facebook und Instagram: @spiritx.marktplatz

Über SpiritX

SpiritX ist ein Marktplatz für Spirituosen und Wein, auf dem Privatpersonen und geprüfte Händler Flaschen anbieten. Betreiber ist die Rum Exchange Trading Company e.U. mit Sitz in Dornbirn, Importeur und Händler für Rum und Spirituosen.