Von Irlands größter Insel: Die Achill Island Distillery startet mit vier Abfüllungen in Deutschland über Irish Spirits

Neues aus Irland für Deutschland: Irish Spirits (hinter dem Unternehmen steht die Spezialistin für irischen Whiskey, Mareike Spitzer) bringt mit der Achill Island Distillery eine neue Marke in den deutschen Handel – und das mit vier Abfüllungen, die die Bandbreite der seit 2019 arbeitenden Brennerei auf dem Achill Island an der irischen Atlantikküste zeigen.

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Von Irlands größter Insel: Die Achill Island Distillery startet mit vier Abfüllungen in Deutschland

Die Insel Achill vor Irlands Westküste wird zur neuen Adresse für Whiskeyfans in Deutschland: Denn mit vier Single Malt- und Single Pot Still-Abfüllungen kommt jetzt das vielseitige Whiskeysortiment der Achill Island Distillery auf den deutschen Markt.

Neue Whiskeys von der irischen Atlantikküste

Mit der Achill Island Distillery erhält der deutsche Markt eine neue Whiskeymarke von der rauen irischen Westküste. Die Destillerie ist auf Achill Island, Irlands größter Insel, im County Mayo beheimatet. Dort begannen Inhaber John McKay und sein Bruder Michael in 2019 die Destillation. Dabei wurde sie die erste und damals einzige Brennerei Irlands auf einer Insel.

In 2022 erschien der erste Achill Island Distillers Single Malt Whiskey, gebrannt und gereift im Mikroklima der Insel. Seit dem wuchs das Produktangebot konstant. Zum Deutschlandstart umfasst das Sortiment bereits vier Abfüllungen: einen Single Malt aus Bourbonfässern, eine Variante mit Bordeauxfassreifung, einen getorften Single Malt sowie einen Single Pot Still Whiskey mit Bourbon- und Sherryfassreifung.

Vier Abfüllungen, vier unterschiedliche Whiskeyprofile

Den Anfang macht der Achill Island Single Malt Bourbon Cask. Dreifach in Kupferbrennblasen destilliert und auf Achill Island in erstbefüllten Kentucky-Bourbonfässern gereift, zeigt er ein süßes, weiches Profil mit Noten von Vanille, Crème Caramel, Toffee und Mandel. Die Abfüllung kommt mit 44 Prozent Vol. in die Flasche.

Eine zusätzliche Fasskomponente bringt der Achill Island Single Malt Bordeaux Cask Finish mit. Nach der Reifung in erstbefüllten Bourbonfässern erhält der dreifach destillierte Single Malt ein Finish in Bordeaux-Rotweinfässern. Das Ergebnis verbindet die Vanille- und Karamellnoten des Whiskeys mit Rosinen, roten Früchten, Himbeere, Erdbeere und einer dezenten Würze. Auch diese Abfüllung wird mit 44 Prozent Vol. abgefüllt.

Mit dem Achill Island Peated Single Malt ergänzt eine rauchige Variante das Portfolio. Inspiriert von den weiten Moorlandschaften der Insel, verbindet er eine süße Malzbasis mit dem Einfluss von Torfrauch. Der Peated Single Malt wird mit 44 Prozent Vol. angeboten.

Zum Abschluss erweitert der Achill Island Single Pot Still Sherry Cask die vielschichte Range um einen Whiskey aus der traditionsreichen irischen Pot-Still-Kategorie. Hierbei prägt die Kombination aus Bourbon- und Oloroso Sherryfässern sein Aromenspiel. Am Gaumen zeigt er sich weich und vollmundig, mit Pot-Still-Würze, fruchtigen Noten und einem leicht süßen Finish. Der Achill Island Single Pot Still wird mit 47 Prozent Vol. abgefüllt.

Ein Portfolio für unterschiedliche Vorlieben

Die vier Whiskeys der Achill Island Distillery zeigen unterschiedliche Facetten irischer Whiskeyherstellung: von fruchtig-süßen Malts zu rauchigen Noten und würzigem Pot Still. Die unterschiedlichen Fassprofile arbeiten zusätzliche Eigenschaften heraus. Gereift auf Achill Island, spiegeln die Abfüllungen zudem das natürliche Klima der Insel an Irlands westlicher Atlantikküste wieder.

Die Achill Island Irish Whiskeys sind ab sofort exklusiv über Importeur Irish Spirits für den Fachhandel erhältlich.

Über Irish Spirits:

Irish Spirits ist DER deutsche Distributionspartner für außergewöhnliche Spirituosen aus Irland. Mit einem Portfolio aus aufstrebenden Herstellern und innovativen Marken steht Irish Spirits an der Speerspitze des irischen Marktes für qualitativ hochwertige Premiumspirituosen. Zusammen mit dem deutschen Fachhandel und der Gastronomie macht Irish Spirits diese für Genießer bundesweit auf neue Weise erlebbar.