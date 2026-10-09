HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Zwei aus der Pulteney Distillery

Der Old Pulteney zum Jubiläum der Brennerei und einer für La Maison Du Whisky sind die beiden Kandidaten des Tastings heute

Mit einer Doppelverkostung von Whiskys aus der Pulteney Distillery in Wick geht es für Serge Valentin ins Wochenende (und nach Hamburg zur Whisky Live Germany, wo er gemeinsam mit Sebastian Jäger eines seiner raren Tastings halten wird). Der in diesem Jahr zum Jubiläum der Destillerie veröffentlichte Old Pulteney 50yo und ein 17 Jahre alter Old Pulteney aus dem Bourbon Barrel stehen am Programm, und beide erzielen im Tasting 90 Punkte.

Hier unsere Tabelle dazu:

AbfüllungPunkte

Old Pulteney 50 yo (40.8%, OB, 200 bottles, 2026)90
Old Pulteney 17 yo 2009/2026 (64.8%, OB for LMDW, Collection Anthologie, first fill bourbon barrel, cask #268, 186 bottles)90 

Hier als Goodie eine Galerie von Bildern von unserem Besuch in der Brennerei in diesem Jahr:

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