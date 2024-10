Neu in Deutschland ab November: Redbreast 18 Year Old

Freunde des Readbreast Irish Whiskeys bekommen mit November einen weiteren Grund zur Freude: Ab dann wird es am deutschen Markt den Redbreast 18 Year Old geben, ein Whiskey für den erstmals auch Cream Sherry Casks verwendet wurden. Sie stammen aus der Antonio Páez Lobato Küferei in Spanien. Der Redbreast 18yo wurde zudem unter Verwendung von in Ruby Port Casks gelagertem Whiskey abgefüllt, und zwar mit 46% vol.

In unserer ersten Berichterstattung über ihn Mitte September waren wir noch von einem Preis von 225 Euro ausgegangen, wie er in Irland aufgerufen wurde. In Deutschland hat man sich dazu entschlossen, den Preis deutlich darunter anzusetzen und schlägt einen UVP von 179,99€ vor.

Hier die Presseaussendung von Pernod Ricard Deutschland zum Redbreast 18 Year Old:

Neu im Sortiment: Redbreast 18 Year Old

Ab November wird das vielfältige Portfolio von Redbreast Irish Single Pot Still Whiskey um ein weiteres Produkt ergänzt: Redbreast 18 Year Old. In Deutschland wird die neue Edition pünktlich zum Weihnachtsgeschäft ab Anfang November erhältlich sein.

Der einzigartige Whiskey bietet eine Variation des klassischen Redbreast und besticht durch sein unverwechselbares Geschmacksprofil. Durch die Verwendung von Cream Sherry Fässern und einem Anteil an Redbreast, der in Ruby Port Fässern gelagert wurde, entsteht in Verbindung mit dem traditionellen Fassprofil etwas Neues und gleichzeitig Vertrautes.

Während Redbreast 12 Year Old die Süße von Vanille, geröstetem Holz und getrockneten Früchten vereint und Redbreast 15 Year Old ein eher kräuteriges Profil aufweist, steigert die zusätzliche Reifung von Redbreast 18 Year Old dieses Erlebnis: Mit Noten von schwarzen Johannisbeeren und Himbeeren, ausgeprägten Tanninen und Schokolade bringt der Whiskey nicht nur eine herrliche, sirupartige Süße zum Vorschein, die den typischen Redbreast-Geschmack perfekt ergänzt, sondern auch eine faszinierende Reihe neuer Aromen, die in diesem außergewöhnlichen Whiskey im Mittelpunkt stehen.

Der neue Redbreast 18 Year Old bringt durch die Zugabe von Whiskey, der in Ruby Port Fässern gelagert wurde, Aromen von herbstlichen Früchten mit einem Hauch von Gewürzen hervor. Die weitere Reifung in Cream Sherry Fässern aus der berühmten Küferei Antonio Páez Lobato verleiht diesem außergewöhnlichen Whiskey ein weiteres spannendes Geschmacksprofil.

Master Blender David McCabe:

„Die neue Ergänzung des Redbreast Kernsortiments schließt auf wunderbare Weise die Lücke zwischen unseren älteren und jüngeren Produkten. Wir wollten ein neues Geschmacksprofil schaffen und gleichzeitig etwas anbieten, das sich in seinem Stil unverkennbar nach Redbreast anfühlt. Redbreast 18 Year Old ehrt nicht nur unsere Tradition, sondern zeigt auch unser Engagement für Innovation in der irischen Whiskeyherstellung“.

International hat Redbreast 18 Year Old bereits renommierte Auszeichnungen erhalten, darunter vier Goldmedaillen bei den Irish Whiskey Masters des Beverage Testing Institute, der International Spirits Challenge und der International Wine & Spirit Competition.

Abgefüllt mit 46 Prozent ist das Produkt in Deutschland ab November 2024 zu einem UVP von 179,99€ erhältlich.