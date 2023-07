St. Kilian präsentiert neuen Likör: BUD SPENCER – The Legend – BANANA JOE

St. Kilian Distillers aus Rüdenau erweitern ihre Bud Spencer Serie und stellen in ihrer Pressemitteilung den neuen Bananen-Sahnelikör BUD SPENCER – The Legend – BANANA JOE vor, der auf Basis des St. Kilian Single Malt Spirit hergestellt ist.

Hier alle weiteren Infos aus Rüdenau:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Schlagkräftiger Genuss im Sommer

St. Kilian Distillers erweitert erfolgreiche Bud Spencer Serie mit dem sommerfrischen Likör BUD SPENCER – BANANA JOE!

Rüdenau, im Juni 2023

„BUD SPENCER – The Legend – BANANA JOE“ – so heißt die sommerliche Likör-Überraschung aus dem Hause St. Kilian, wo neben Whisky auch Premium Liköre für ein globales Publikum kreiert werden. Der neue Likör ist eine Hommage an den gleichnamigen Spielfilm, in dem sich BUD SPENCER in der Rolle eines friedlichen Bananenbauern im brasilianischen Dschungel mit skrupellosen Gangstern anlegt und auf seine furchtlose sowie unnachahmliche, sympathische Art für Recht und Ordnung sorgt.

Mit diesem frischen und vollmundigen Bananen-Sahnelikör baut die renommierte Destillerie aus dem beschaulichen Rüdenau ihre international vielfach prämierte BUD SPENCER-Reihe aus und kommt zugleich dem Wunsch vieler Likör- und Bud Spencer-Fans nach.

Bud Spencer „in Action“ – auf der ganzen Welt bekannt

Als einer der führenden Hersteller von Whisky und Likören in Deutschland ist es St. Kilian Distillers ein besonderes Anliegen, innovative und qualitativ hochwertige Produkte zu schaffen. Der neue Sahnelikör BUD SPENCER BANANA JOE reiht sich nahtlos in die herausragende Kollektion der St. Kilian Distillers ein und bietet ein Geschmackserlebnis der Extraklasse.

Die unverwechselbare Kombination aus hochwertiger Sahne und einer erfrischenden Bananennote verleiht dem Likör einen angenehm cremigen Geschmack, der Genießerinnen und Genießer gleichermaßen begeistern wird.

Ob auf Eis oder pur – der neue BANANA JOE ist der perfekte Begleiter bei sommerlichen Temperaturen.

„Bud Spencer BANANA JOE“ IST AB SOFORT ERHÄLTLICH

Um für Hochgenuss im Sommer zu sorgen, hat das gesamte St. Kilian Distillers Team alles gegeben, damit dieser einzigartige Bananen-Sahnelikör rasch an den Start geht.

Umso erfreulicher ist es, dass der neue Bud Spencer Likör ab sofort bei St. Kilian online und im Shop in der Besucherdestillerie sowie im gut sortierten Handel erhältlich ist. Die unverbindliche Preisempfehlung für die 0,7l Flasche lautet auf € 29,90.