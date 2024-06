TTB-Neuheit: The Glenallachie 21 yo Cask Strangth Batch #5

Erst im vergangenen Oktober veröffentlichte die Speyside-Brennerei Glenallachie Batch Nummer vier ihres in Fassstärke abgefüllten 21 Jahre alten Malt Whisky. Nun kündigt sich bereits die nachfolgenden Abfüllung an, denn in der us-amerikanischen TTB-Datenbank sind die Label für den The Glenallachie 21 yo Cask Strangth Batch #5 aufgetaucht.

Im neuen Design verspricht das Label ‘A fusion of fruitcake, mocha and cherry notes’. Abgefüllt ist der fassstarke Whisky mit 49,2 % Vol., in natürlicher Farbe und ohne Kühlfiltrierung. Die Etiketten sehen so aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.