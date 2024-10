Whisky im Bild: Das war der erste Tag der Aquavitae 2024 – 56 Bilder

Gestern fanden sich erneut zahlreiche Whiskyfreunde in der Stadthalle Mülheim ein, und besuchten den ersten Tag der Aquavitae. Auch 2024 ist die Auswahl und das Angebot wieder groß, zahlreiche Stände bieten Whisky, andere Spirituosen sowie vieles Weiteres rund um die Genuss-Kultur an.

Am Eröffnungstag sind wir mit unserer Kamera durch und über die Messe gegangen, und laden Sie am heutigen Sonntag Mittag ein, uns auf unserem gestrigen Streifzug zu begleiten. Wenn Sie möchten, können Sie heute diese Spirituosenmesse in Mülheim ebenfalls besuchen: Die Aquavitae öffnet um 12 Uhr nochmals ihre Türen.

Galerie Aquavitae 2024